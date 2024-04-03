Владелец «Светофора» стал долларовым миллиардером

Владелец сети магазинов «Светофор» Сергей Шнайдер вошел в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценено в 1,4 миллиарда долларов.
«В последние годы группа „Светофор“ была одной из самых быстрорастущих торговых сетей и вошла в топ-5 продуктовых сетей России», — сообщается в журнале. Шнайдер впервые попал в рейтинг с оценкой капитала в 1,4 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что российские супруги-миллиардеры Александр и Наталья Луценко вошли в рейтинг журнала Forbes. Семейная пара стала первой в истории России, владеющей бизнесом равными долями и имеющей состояние в два миллиарда долларов.
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