Развлечения Интересное Владелец «Светофора» стал долларовым миллиардером 03 апреля 2024 в 09:31 Размер текста - 17 + Сергей Шнайдер впервые вошел в рейтинг Forbes Фото: Александр Мамаев © URA.RU Владелец сети магазинов «Светофор» Сергей Шнайдер вошел в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценено в 1,4 миллиарда долларов. «В последние годы группа „Светофор“ была одной из самых быстрорастущих торговых сетей и вошла в топ-5 продуктовых сетей России», — сообщается в журнале. Шнайдер впервые попал в рейтинг с оценкой капитала в 1,4 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что российские супруги-миллиардеры Александр и Наталья Луценко вошли в рейтинг журнала Forbes. Семейная пара стала первой в истории России, владеющей бизнесом равными долями и имеющей состояние в два миллиарда долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Владелец сети магазинов «Светофор» Сергей Шнайдер вошел в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценено в 1,4 миллиарда долларов. «В последние годы группа „Светофор“ была одной из самых быстрорастущих торговых сетей и вошла в топ-5 продуктовых сетей России», — сообщается в журнале. Шнайдер впервые попал в рейтинг с оценкой капитала в 1,4 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что российские супруги-миллиардеры Александр и Наталья Луценко вошли в рейтинг журнала Forbes. Семейная пара стала первой в истории России, владеющей бизнесом равными долями и имеющей состояние в два миллиарда долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям