Владелец «Светофора» стал долларовым миллиардером

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Журналы, журнал, forbes, форбс
Сергей Шнайдер впервые вошел в рейтинг Forbes Фото:

Владелец сети магазинов «Светофор» Сергей Шнайдер вошел в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценено в 1,4 миллиарда долларов.

«В последние годы группа „Светофор“ была одной из самых быстрорастущих торговых сетей и вошла в топ-5 продуктовых сетей России», — сообщается в журнале. Шнайдер впервые попал в рейтинг с оценкой капитала в 1,4 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что российские супруги-миллиардеры Александр и Наталья Луценко вошли в рейтинг журнала Forbes. Семейная пара стала первой в истории России, владеющей бизнесом равными долями и имеющей состояние в два миллиарда долларов.

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Владелец сети магазинов «Светофор» Сергей Шнайдер вошел в список долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценено в 1,4 миллиарда долларов. «В последние годы группа „Светофор“ была одной из самых быстрорастущих торговых сетей и вошла в топ-5 продуктовых сетей России», — сообщается в журнале. Шнайдер впервые попал в рейтинг с оценкой капитала в 1,4 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что российские супруги-миллиардеры Александр и Наталья Луценко вошли в рейтинг журнала Forbes. Семейная пара стала первой в истории России, владеющей бизнесом равными долями и имеющей состояние в два миллиарда долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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