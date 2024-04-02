Бизнесменов наказали за незаконное повышение цен на продукты в ЯНАО

03 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

В местных магазинах Пуровского района будут снижены цены на продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура ЯНАО в результате проверки возбудила административные дела в отношении индивидуальных предпринимателей Пуровского района (ЯНАО) за нарушение порядка ценообразования. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура Пуровского района по поручению исполняющего обязанности прокурора Ямало — Ненецкого автономного округа провела проверку по публикации в СМИ. Установлено, что в деятельности двух индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения в осуществлении розничной торговли на территории Пуровского района», — говорится в сообщении. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в магазине «Водолей» в поселке Сывдарма (ЯНАО), завысил предельные торговые надбавки на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а именно на тушки цыплят-бройлеров (на 84%), на молоко жирностью 3,2% (на 66%). Такие же нарушения были выявлены в деятельности другого индивидуального предпринимателя, допустившего реализацию гражданам тушки цыплят-бройлеров, с наценкой 41% от цены закупа, а также с завышением цен на кефир (на 38%). В связи с этим прокурор района внес представления предпринимателям, а также возбудил административные дела за нарушение порядка ценообразования (ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ). В настоящее время нарушения устранены, цены на продовольственные товары приведены в соответствие с требованиями закона. Ранее URA.RU сообщало о том, что по стоимости молочных смесей и консервированного пюре в розничной продаже на Ямале заметно лидирует Салехард (ЯНАО). Сухая молочная смесь в столице округа обойдется почти в две тысячи рублей за один килограмм, тогда как в других городах ЯНАО ее можно приобрести в среднем за 1,5 тысячи рублей, следует из данных статистического ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура ЯНАО в результате проверки возбудила административные дела в отношении индивидуальных предпринимателей Пуровского района (ЯНАО) за нарушение порядка ценообразования. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура Пуровского района по поручению исполняющего обязанности прокурора Ямало — Ненецкого автономного округа провела проверку по публикации в СМИ. Установлено, что в деятельности двух индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения в осуществлении розничной торговли на территории Пуровского района», — говорится в сообщении. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в магазине «Водолей» в поселке Сывдарма (ЯНАО), завысил предельные торговые надбавки на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а именно на тушки цыплят-бройлеров (на 84%), на молоко жирностью 3,2% (на 66%). Такие же нарушения были выявлены в деятельности другого индивидуального предпринимателя, допустившего реализацию гражданам тушки цыплят-бройлеров, с наценкой 41% от цены закупа, а также с завышением цен на кефир (на 38%). В связи с этим прокурор района внес представления предпринимателям, а также возбудил административные дела за нарушение порядка ценообразования (ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ). В настоящее время нарушения устранены, цены на продовольственные товары приведены в соответствие с требованиями закона. Ранее URA.RU сообщало о том, что по стоимости молочных смесей и консервированного пюре в розничной продаже на Ямале заметно лидирует Салехард (ЯНАО). Сухая молочная смесь в столице округа обойдется почти в две тысячи рублей за один килограмм, тогда как в других городах ЯНАО ее можно приобрести в среднем за 1,5 тысячи рублей, следует из данных статистического ведомства.