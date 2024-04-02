Тюменские власти рассказали об усилении мер безопасности в школах и детсадах после теракта

В тюменских школах усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

03 апреля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

В учреждениях действует видеонаблюдение, установлены турникеты и металлоискатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Тюменской области в школах и детских садах усилили меры безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В учреждениях ежемесячно проводят тренировки по эвакуациям, а также охраной обеспечиваются пропускной и внутриобъектовый режимы. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки. «Помимо уже реализованный мероприятий, соответствующих установленным требованиям к антитеррористической защищенности объектов образования, на модернизацию и содержание инженерных систем безопасности ежегодно направляются дополнительные средства из областного и муниципального бюджета. Безусловно, после террористического акта, произошедшего в Московской области, меры безопасности во всех учреждениях усилены», — рассказали агентству в департаменте. Как пояснили власти, в учреждениях действует видеонаблюдение, установлены турникеты и металлоискатели, также ежемесячно проводятся тренировочные эвакуации. Как ранее писало агентство, в «ДХШ им. А.П. Митинского» с 27 марта началось оказание охранных услуг. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме перед концертом группы «Пикник». В результате трагедии более 100 человек погибли. Нападавших задержали. На сегодняшний день следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам. Как отметил президент РФ Владимир Путин, цель теракта в «Крокусе» заключалась в провоцировании ксенофобии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в школах и детских садах усилили меры безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В учреждениях ежемесячно проводят тренировки по эвакуациям, а также охраной обеспечиваются пропускной и внутриобъектовый режимы. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте образования и науки. «Помимо уже реализованный мероприятий, соответствующих установленным требованиям к антитеррористической защищенности объектов образования, на модернизацию и содержание инженерных систем безопасности ежегодно направляются дополнительные средства из областного и муниципального бюджета. Безусловно, после террористического акта, произошедшего в Московской области, меры безопасности во всех учреждениях усилены», — рассказали агентству в департаменте. Как пояснили власти, в учреждениях действует видеонаблюдение, установлены турникеты и металлоискатели, также ежемесячно проводятся тренировочные эвакуации. Как ранее писало агентство, в «ДХШ им. А.П. Митинского» с 27 марта началось оказание охранных услуг. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме перед концертом группы «Пикник». В результате трагедии более 100 человек погибли. Нападавших задержали. На сегодняшний день следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам. Как отметил президент РФ Владимир Путин, цель теракта в «Крокусе» заключалась в провоцировании ксенофобии.