Десятого фигуранта о деле о теракте в «Крокусе» арестовали до 22 мая

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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, уголовное дело, приговор, арест, судья, суд, мера пресечения
Суд арестовал до 22 мая десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Суд арестовал до 22 мая 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду. Об этом говорится в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды Я.Д. до 22 мая 2024 года», — говорится в telegram-канале. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По версии следствия, он перечислял средства для обеспечения террористов жильем.

Ранее следствие запросило арест десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». URA.RU рассказывало, что известно о преступнике в материале.

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Суд арестовал до 22 мая 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду. Об этом говорится в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды Я.Д. до 22 мая 2024 года», — говорится в telegram-канале. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По версии следствия, он перечислял средства для обеспечения террористов жильем. Ранее следствие запросило арест десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». URA.RU рассказывало, что известно о преступнике в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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