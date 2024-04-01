Десятого фигуранта о деле о теракте в «Крокусе» арестовали до 22 мая

01 апреля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Суд арестовал до 22 мая десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Суд арестовал до 22 мая 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду. Об этом говорится в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды Я.Д. до 22 мая 2024 года», — говорится в telegram-канале. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По версии следствия, он перечислял средства для обеспечения террористов жильем. Ранее следствие запросило арест десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». URA.RU рассказывало, что известно о преступнике в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд арестовал до 22 мая 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду. Об этом говорится в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды Я.Д. до 22 мая 2024 года», — говорится в telegram-канале. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По версии следствия, он перечислял средства для обеспечения террористов жильем. Ранее следствие запросило арест десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». URA.RU рассказывало, что известно о преступнике в материале.