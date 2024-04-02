Ямальские врачи испытали новый метод забора крови

В Новом Уренгое врачи провели первую процедуру по аппаратному забору крови

03 апреля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

В Новоуренгойской больнице врачи провели первую аппаратную процедуру по забору крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи-трансфузиологи провели первую аппаратную процедуру по тромбоцитаферезу. Об этом сообщает пресс-служба Новоуренгойской центральной городской больницы в telegram-канале. «Это процесс сбора клеток крови тромбоцитов, которые играют главную роль в ее свертывании. Они жизненно необходимы пациентам реанимационного и онкологического отделений. Аппаратный метод заготовки крови донора позволяет получить за одну процедуру от одного донора полную терапевтическую дозу тромбоцитов», — говорится в сообщении. Процесс абсолютно безопасный для донора. Автоматический контроль скорости забора и возврата крови гарантирует минимальный дискомфорт. Тромбоциты полностью восстанавливаются в течение пяти дней. Длится процедура около полутора часов. Ранее URA.RU сообщало о том, что новоуренгойские врачи спасли жительницу, у которой обнаружили редкую патологию кишечника. У пациентки диагностировали мегаколон — врожденное или приобретенное увеличение органа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи-трансфузиологи провели первую аппаратную процедуру по тромбоцитаферезу. Об этом сообщает пресс-служба Новоуренгойской центральной городской больницы в telegram-канале. «Это процесс сбора клеток крови тромбоцитов, которые играют главную роль в ее свертывании. Они жизненно необходимы пациентам реанимационного и онкологического отделений. Аппаратный метод заготовки крови донора позволяет получить за одну процедуру от одного донора полную терапевтическую дозу тромбоцитов», — говорится в сообщении. Процесс абсолютно безопасный для донора. Автоматический контроль скорости забора и возврата крови гарантирует минимальный дискомфорт. Тромбоциты полностью восстанавливаются в течение пяти дней. Длится процедура около полутора часов. Ранее URA.RU сообщало о том, что новоуренгойские врачи спасли жительницу, у которой обнаружили редкую патологию кишечника. У пациентки диагностировали мегаколон — врожденное или приобретенное увеличение органа.