02 апреля 2024

Ямальские врачи испытали новый метод забора крови

В Новом Уренгое врачи провели первую процедуру по аппаратному забору крови
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новоуренгойской больнице врачи провели первую аппаратную процедуру по забору крови Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи-трансфузиологи провели первую аппаратную процедуру по тромбоцитаферезу. Об этом сообщает пресс-служба Новоуренгойской центральной городской больницы в telegram-канале.

«Это процесс сбора клеток крови тромбоцитов, которые играют главную роль в ее свертывании. Они жизненно необходимы пациентам реанимационного и онкологического отделений. Аппаратный метод заготовки крови донора позволяет получить за одну процедуру от одного донора полную терапевтическую дозу тромбоцитов», — говорится в сообщении.

Процесс абсолютно безопасный для донора. Автоматический контроль скорости забора и возврата крови гарантирует минимальный дискомфорт. Тромбоциты полностью восстанавливаются в течение пяти дней. Длится процедура около полутора часов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что новоуренгойские врачи спасли жительницу, у которой обнаружили редкую патологию кишечника. У пациентки диагностировали мегаколон — врожденное или приобретенное увеличение органа.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи-трансфузиологи провели первую аппаратную процедуру по тромбоцитаферезу. Об этом сообщает пресс-служба Новоуренгойской центральной городской больницы в telegram-канале. «Это процесс сбора клеток крови тромбоцитов, которые играют главную роль в ее свертывании. Они жизненно необходимы пациентам реанимационного и онкологического отделений. Аппаратный метод заготовки крови донора позволяет получить за одну процедуру от одного донора полную терапевтическую дозу тромбоцитов», — говорится в сообщении. Процесс абсолютно безопасный для донора. Автоматический контроль скорости забора и возврата крови гарантирует минимальный дискомфорт. Тромбоциты полностью восстанавливаются в течение пяти дней. Длится процедура около полутора часов. Ранее URA.RU сообщало о том, что новоуренгойские врачи спасли жительницу, у которой обнаружили редкую патологию кишечника. У пациентки диагностировали мегаколон — врожденное или приобретенное увеличение органа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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