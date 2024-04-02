Мишустин представит Госдуме принципиально новый отчет

Какие аргументы изберет премьер для общения с парламентариями URA.RU рассказали эксперты

02 апреля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Это будет не только отчет, но и экономическая программа России на 2025—2030 годы, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Налоговая реформа и стратегия перехода России к новой экономике станут новеллами отчета премьер-министра РФ Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы. Само выступление премьера будет разительно отличаться от предыдущих лет, что продиктовано целями, отраженными президентом в послании. В этом мнении сошлись все эксперты, опрошенные URA.RU накануне решающего выступления премьера в 2024 году. Мишустин, завершив встречу с фракциями парламентских партий, 2 апреля провел совещание с кабинетом министров, ориентировав их на конструктивное взаимодействие с парламентариями по тем вопросам, что прозвучат из зала после его отчета. «У нас здесь абсолютно общая задача [с политическими партиями] — это развитие нашей страны. Это благополучие людей», — подчеркнул Мишустин. Статья по теме Мишустин изменил принципы работы с Госдумой Премьер выглядел уверенным, чему способствовали слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, которые он произнес часом ранее, обращаясь к главе правительства. Это были слова о «совершенно ином уровне взаимодействия» исполнительного и законодательного институтов страны. «Самое главное, что сейчас и депутаты, и Правительство несут ответственность за конечный результат принимаемых решений. А это значит — качество их будет намного лучше», — обратился к Мишустину спикер парламента РФ. Мишустин на Московском финансовом форуме сделал ряд заявлений об устойчивости банковского сектора, которому правительство уделяет особое внимание. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Таким образом поставлена финальная точка в политической подоплеке грядущего отчета. Слова Володина были спрогнозированы политологами, которые днем ранее рассказали URA.RU — работа правительства и Госдумы синхронизируется, выходя на иной уровень взаимодействия. Мишустин, как заметил декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев, с целью заявленной синхронизации применил утилитарный подход в общении с каждой фракцией, подчеркивая успехи парламентариев в конкретных направлениях возглавляемых ими комитетов в Государственной думе. «Фактически — правительство и дума работают в связке без оглядки на политику и партийные разногласия в том смысле, которые вкладывал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Сегодняшняя итоговая встреча Мишустина и Володина перед отчетом в Госдуме подтвердила это», — дополнил свой вчерашний комментарий Павел Селезнев. Военно-промышленный комплекс сейчас является драйвером экономического роста, однако в стратегическом смысле необходимо думать о переходе на экономику мирного времени, считает политолог Дмитрий Абзалов. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как и обещал Мишустин в своем отчете в 2023-м — год стал переломным для экономики России, напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Самое время, заметил собеседник агентства, приступить к решению стратегических задач, именно этого ждут от отчета главы правительства в Госдуме. «В Госдуме ожидают, что макроэкономические прогнозы на 2024—2026 годы будут воплощаться в жизнь с превышением показателей. И для Правительства, и для законодательной власти ориентирами развития будут национальные цели, обозначенные президентом в своем послании Федеральному собранию. В том числе, речь в этом году идет о донастройке налоговой системы так, чтобы финансировать и действующие, и новые национальные проекты», — прокомментировал Артем Кирьянов. Статья по теме Мишустин начал работу «в долгую» для реализации стратегии Путина Налоговая донастройка, по утверждению зампреда комитета по экономической политике, необходима. Изменение системы налогообложения произойдет с учетом интересов предпринимателей (налоговая амнистия за дробление бизнеса) и самых незащищенных групп населения. Кирьянов уверен, система на 2025—2030 годы будет сбалансирована с точки зрения общественного согласия, это общая задача правительства и Госдумы. «Эта логика предполагает социальную справедливость — повышенные налоги со сверхдоходов, в успешных отраслях, и при этом стимулирование роста бизнеса. Точная настройка НДФЛ, полагаю, тоже не вызовет негатива — как не вызвали его два дополнительных процентных пункта на лечение детей с тяжелыми заболеваниями», — подчеркнул Кирьянов. Повестка Мишустина будет не просто состоять из антикризисных мер, как в предыдущие годы, нарративы премьера сместятся в сторону возвращения экономики в мирный режим, считает политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Эксперт привел статистику, в соответствии с которой большая часть экономического роста страны (3,6% увеличения ВВП) приходится на военно-промышленный комплекс (ВПК). Центробанк, в свою очередь, прогнозирует более скромные показатели роста без сектора ВПК (1,6% — 1,8%). В Госдуме многого ожидают от правительственного отчета, в том числе, анонса мер, которые Мишустин планирует применить для реализации послания президента, рассказал URA.RU депутат Артем Кирьянов. Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Перед премьером стоит задача: не допустить в дальнейшем резкого охлаждения экономики, серьезно форсированной военной составляющей. В случае прекращения финансирования военных и мобилизованных, нужно будет как-то стимулировать тот спрос, который поддерживается сейчас их доходами. Вторая задача — сохранение каналов экспорта российской продукции и их возвращение на уровень 2022 года, что отражено в указе президента. Внешняя политика очень мало зависит от кабмина, но сильно влияет на его риторику», — рассказал Дмитрий Абзалов. Устойчивое функционирование экономики государства невозможно без банковской сферы, которой правительство Мишустина все пять лет его работы уделяет пристальное внимание в связке с Центробанком, отметил профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве РФ Юрий Коробов. Значительную роль в устойчивости банковского сектора, рассказал доктор экономических наук, сыграла Стратегия развития финансового рынка РФ до 2030 года. «В качестве ключевых целей развития российского финансового рынка Стратегией были определены содействие развитию и структурной трансформации российской экономики, повышение уровня и качества жизни граждан, а также создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии. При этом третья из указанных целей является подчиненной двум другим — рост финансовой индустрии должен сопутствовать расширению возможностей, достижению жизненных и деловых целей гражданами и бизнесом», — подчеркнул важность мер Мишустина по поддержке банков профессор Коробов. Статья по теме Мишустин перезапускает национальные проекты По словам профессора, несмотря на видимую составляющую сокращения количества банков в период работы премьера на своем посту (2020 год — 402 банка, 2024 год — 324 банка) по всем основным направлениям функционирования банковского сектора наблюдается существенный рост. В частности, в сравнении с 2022-м годом корпоративные кредиты увеличились на 20,1%, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства — на 34,5%, активно развивалось проектное и потребительское кредитование. «В достигнутых показателях экономического роста России в 2023 году несомненно есть вклад банковского сектора, что необходимо сохранить в плановый период 2025—2030 годов», — заключил Юрий Коробов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Налоговая реформа и стратегия перехода России к новой экономике станут новеллами отчета премьер-министра РФ Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы. Само выступление премьера будет разительно отличаться от предыдущих лет, что продиктовано целями, отраженными президентом в послании. В этом мнении сошлись все эксперты, опрошенные URA.RU накануне решающего выступления премьера в 2024 году. Мишустин, завершив встречу с фракциями парламентских партий, 2 апреля провел совещание с кабинетом министров, ориентировав их на конструктивное взаимодействие с парламентариями по тем вопросам, что прозвучат из зала после его отчета. «У нас здесь абсолютно общая задача [с политическими партиями] — это развитие нашей страны. Это благополучие людей», — подчеркнул Мишустин. Премьер выглядел уверенным, чему способствовали слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, которые он произнес часом ранее, обращаясь к главе правительства. Это были слова о «совершенно ином уровне взаимодействия» исполнительного и законодательного институтов страны. «Самое главное, что сейчас и депутаты, и Правительство несут ответственность за конечный результат принимаемых решений. А это значит — качество их будет намного лучше», — обратился к Мишустину спикер парламента РФ. Таким образом поставлена финальная точка в политической подоплеке грядущего отчета. Слова Володина были спрогнозированы политологами, которые днем ранее рассказали URA.RU — работа правительства и Госдумы синхронизируется, выходя на иной уровень взаимодействия. Мишустин, как заметил декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев, с целью заявленной синхронизации применил утилитарный подход в общении с каждой фракцией, подчеркивая успехи парламентариев в конкретных направлениях возглавляемых ими комитетов в Государственной думе. Как и обещал Мишустин в своем отчете в 2023-м — год стал переломным для экономики России, напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Самое время, заметил собеседник агентства, приступить к решению стратегических задач, именно этого ждут от отчета главы правительства в Госдуме. «В Госдуме ожидают, что макроэкономические прогнозы на 2024—2026 годы будут воплощаться в жизнь с превышением показателей. И для Правительства, и для законодательной власти ориентирами развития будут национальные цели, обозначенные президентом в своем послании Федеральному собранию. В том числе, речь в этом году идет о донастройке налоговой системы так, чтобы финансировать и действующие, и новые национальные проекты», — прокомментировал Артем Кирьянов. Налоговая донастройка, по утверждению зампреда комитета по экономической политике, необходима. Изменение системы налогообложения произойдет с учетом интересов предпринимателей (налоговая амнистия за дробление бизнеса) и самых незащищенных групп населения. Кирьянов уверен, система на 2025—2030 годы будет сбалансирована с точки зрения общественного согласия, это общая задача правительства и Госдумы. Повестка Мишустина будет не просто состоять из антикризисных мер, как в предыдущие годы, нарративы премьера сместятся в сторону возвращения экономики в мирный режим, считает политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Эксперт привел статистику, в соответствии с которой большая часть экономического роста страны (3,6% увеличения ВВП) приходится на военно-промышленный комплекс (ВПК). Центробанк, в свою очередь, прогнозирует более скромные показатели роста без сектора ВПК (1,6% — 1,8%). «Перед премьером стоит задача: не допустить в дальнейшем резкого охлаждения экономики, серьезно форсированной военной составляющей. В случае прекращения финансирования военных и мобилизованных, нужно будет как-то стимулировать тот спрос, который поддерживается сейчас их доходами. Вторая задача — сохранение каналов экспорта российской продукции и их возвращение на уровень 2022 года, что отражено в указе президента. Внешняя политика очень мало зависит от кабмина, но сильно влияет на его риторику», — рассказал Дмитрий Абзалов. Устойчивое функционирование экономики государства невозможно без банковской сферы, которой правительство Мишустина все пять лет его работы уделяет пристальное внимание в связке с Центробанком, отметил профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финуниверситета при Правительстве РФ Юрий Коробов. Значительную роль в устойчивости банковского сектора, рассказал доктор экономических наук, сыграла Стратегия развития финансового рынка РФ до 2030 года. По словам профессора, несмотря на видимую составляющую сокращения количества банков в период работы премьера на своем посту (2020 год — 402 банка, 2024 год — 324 банка) по всем основным направлениям функционирования банковского сектора наблюдается существенный рост. В частности, в сравнении с 2022-м годом корпоративные кредиты увеличились на 20,1%, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства — на 34,5%, активно развивалось проектное и потребительское кредитование. «В достигнутых показателях экономического роста России в 2023 году несомненно есть вклад банковского сектора, что необходимо сохранить в плановый период 2025—2030 годов», — заключил Юрий Коробов.