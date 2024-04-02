Стоимость мытья окон в Челябинске выросла на 20%

Стоимость мытья окон и балконов снаружи отличается от мойки изнутри Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске стоимость мойки окон и балконов выросла в среднем на 20% по отношению к ценам 2023 года, но ряд компаний сохранили прежнюю стоимость. Об этом URA.RU сообщили владельцы клининговых компаний.

«Стоимость сезонной мойки окон по сравнению с 2023 годом повысилась в среднем на 20%. Двустворчатые окна 400 рублей, трехстворчатые — 600 рублей, балконный блок 600 рублей. Сам балкон 500 рублей за створку», — сообщили URA.RU в компании «Челябинская клининговая служба».

В компании ответили, что мойка окон после сдачи дома или проведения ремонта обойдется в среднем в два раза дороже. Как уточнила представитель семейной компании «АйРус» Айгуль, это связано с большими трудозатратами на отмывание краски и строительной пыли, для уборки которых нужны спецсредства. Однако в компании сохранили цены прошлого года.

«Цены остались прежние, моем только крупные ЖК города, окна там преимущественно большие. Стоимость разная, от 1000 рублей за балкон, окна от 700 рублей в зависимости от размера», — отметила Айгуль.

Супруг Айгуль Руслан работает промышленным альпинистом. Он сообщил URA.RU, что стоимость наружней мойки балконов также остались на уровне прошлого года. Расчет зависит от площади поверхности.

«Мы замеряем площадь остекления с рамами и умножаем на 150 рублей за квадратный метр. Мы моем снаружи, супруга изнутри. Услуга очень востребованная, люди довольны», — рассказал Руслан.

Ранее URA.RU сообщало, что молодые жители Челябинска все чаще начали заказывать профессиональный клининг на дом. Наибольшая динамика наблюдалась по услугам поддерживающей уборки и мойки окон. Спрос на них вырос на 285% и 91% соответственно.