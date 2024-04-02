Курганцам рассказали, когда запустят автобусы до дач

В Кургане с 20 апреля начнут ездить садоводческие автобусы

03 апреля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

В Кургане запустят автобусы до садоводств и дач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане с 20 апреля начнут сезонные садоводческие автобусы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации с информацией о прошедшей встрече временно исполняющего обязанности главы Кургана Анастасии Аргышевой. «Сезонные садоводческие маршруты будут запущены 20 апреля, что позволит увеличить количество пассажиров в дачный сезон. Осенью мы проанализируем возможность добавления рейса, исходя из пассажиропотока. Решение призвано не только облегчить доступ к дачам в летний период, но и улучшить качество жизни горожан, активно использующих личные подсобные хозяйства», указано в посте мэрии. Во время встречи врио главы Кургана поступила жалоба от женщины с садоводства «Корвет» выразила потребность в дополнительном рейсе для маршрута №18. Этим маршрутом также пользуются жители садоводства «Просвещенец». Сообщается, что Аргышева согласилась, что дополнительные рейсы необходимы, поэтому было принято решение добавить еще маршруты. Ранее URA.RU писало, что в мэрии Кургана объяснили, почему затягивают с сезонным ремонтом дорог. Погода помешала дорожникам приступить к ремонту поселковых трасс. К ремонту поселковых трасс в Кургане хотят приступить после того, как полностью оттают и подсохнут грунтовые дороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане с 20 апреля начнут сезонные садоводческие автобусы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации с информацией о прошедшей встрече временно исполняющего обязанности главы Кургана Анастасии Аргышевой. «Сезонные садоводческие маршруты будут запущены 20 апреля, что позволит увеличить количество пассажиров в дачный сезон. Осенью мы проанализируем возможность добавления рейса, исходя из пассажиропотока. Решение призвано не только облегчить доступ к дачам в летний период, но и улучшить качество жизни горожан, активно использующих личные подсобные хозяйства», указано в посте мэрии. Во время встречи врио главы Кургана поступила жалоба от женщины с садоводства «Корвет» выразила потребность в дополнительном рейсе для маршрута №18. Этим маршрутом также пользуются жители садоводства «Просвещенец». Сообщается, что Аргышева согласилась, что дополнительные рейсы необходимы, поэтому было принято решение добавить еще маршруты. Ранее URA.RU писало, что в мэрии Кургана объяснили, почему затягивают с сезонным ремонтом дорог. Погода помешала дорожникам приступить к ремонту поселковых трасс. К ремонту поселковых трасс в Кургане хотят приступить после того, как полностью оттают и подсохнут грунтовые дороги.