В мэрии Кургана объяснили, почему затягивают с сезонным ремонтом дорог

Погода помешала дорожникам приступить к ремонту поселковых трасс в Кургане

02 апреля 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

В сезон распутицы тяжелая техника может только навредить дорогам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К ремонту поселковых трасс в Кургане приступят после того, как полностью оттают и подсохнут грунтовые дороги. Об этом рассказал замглавы департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко. «Курганские грунтовые дороги массово оттаивают. Только когда это полностью произойдет, возможно, после 15 апреля, тогда будем заходить в те поселки, где это можно сделать. Будем профилировать эти грунтовые дороги и подсыпать», — интервью с Сергеем Герасименко выложено в telegram-канале мэрии. Чиновник заострил внимание на магистральной дороге в Теплый стан. На участке будет произведена отсыпка после того, как земля оттает, пояснил Герасименко. Также речь зашла о дороге в микрорайоне Тополя, на которой образовались крупные выбоины. По словам местных жителей, из-за плохого состояния покрытия автобусы, обслуживающие маршрут, перестали доезжать до конечной остановки. Эту информацию опровергли в мэрии. Герасименко уточнил, что в этом году в Тополях планируют завершить ремонт моста по улице Казейкина. Также на 2024 год на территории запланирован ремонт подъездной дороги от границы работ 2022 года до мостового сооружения, включая разворотную площадку конечной остановки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К ремонту поселковых трасс в Кургане приступят после того, как полностью оттают и подсохнут грунтовые дороги. Об этом рассказал замглавы департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко. «Курганские грунтовые дороги массово оттаивают. Только когда это полностью произойдет, возможно, после 15 апреля, тогда будем заходить в те поселки, где это можно сделать. Будем профилировать эти грунтовые дороги и подсыпать», — интервью с Сергеем Герасименко выложено в telegram-канале мэрии. Чиновник заострил внимание на магистральной дороге в Теплый стан. На участке будет произведена отсыпка после того, как земля оттает, пояснил Герасименко. Также речь зашла о дороге в микрорайоне Тополя, на которой образовались крупные выбоины. По словам местных жителей, из-за плохого состояния покрытия автобусы, обслуживающие маршрут, перестали доезжать до конечной остановки. Эту информацию опровергли в мэрии. Герасименко уточнил, что в этом году в Тополях планируют завершить ремонт моста по улице Казейкина. Также на 2024 год на территории запланирован ремонт подъездной дороги от границы работ 2022 года до мостового сооружения, включая разворотную площадку конечной остановки.