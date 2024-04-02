В Перми прокурор запросил реальный срок для главы «Центра исторической памяти»

03 апреля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Три года колонии запросил прокурор для Александра Чернышова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представитель гособвинения затребовал у суда отправить на три года в колонию руководителя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Его обвиняют в попытке вывоза за границу архива пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован). «Гособвинение просит приговорить Александра Чернышова к трем годам лишения свободы», — сообщает Properm. Сам Чернышов вину признал и раскаялся. Об этом заявила его адвокат, которая попросила суд назначить условное наказание. Как ранее рассказывало URA.RU, Чернышов обвиняется в попытке контрабанды культурных ценностей за пределы РФ. Вместе с ним по уголовному делу проходит бывший председатель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Он покинул страну. Чернышов был задержан в Москве в мае 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель гособвинения затребовал у суда отправить на три года в колонию руководителя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Его обвиняют в попытке вывоза за границу архива пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован). «Гособвинение просит приговорить Александра Чернышова к трем годам лишения свободы», — сообщает Properm. Сам Чернышов вину признал и раскаялся. Об этом заявила его адвокат, которая попросила суд назначить условное наказание. Как ранее рассказывало URA.RU, Чернышов обвиняется в попытке контрабанды культурных ценностей за пределы РФ. Вместе с ним по уголовному делу проходит бывший председатель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Он покинул страну. Чернышов был задержан в Москве в мае 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО.