02 апреля 2024

В Перми прокурор запросил реальный срок для главы «Центра исторической памяти»

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Три года колонии запросил прокурор для Александра Чернышова Фото:

Представитель гособвинения затребовал у суда отправить на три года в колонию руководителя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Его обвиняют в попытке вывоза за границу архива пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован).

«Гособвинение просит приговорить Александра Чернышова к трем годам лишения свободы», — сообщает Properm. Сам Чернышов вину признал и раскаялся. Об этом заявила его адвокат, которая попросила суд назначить условное наказание.

Как ранее рассказывало URA.RU, Чернышов обвиняется в попытке контрабанды культурных ценностей за пределы РФ. Вместе с ним по уголовному делу проходит бывший председатель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Он покинул страну. Чернышов был задержан в Москве в мае 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО.

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Представитель гособвинения затребовал у суда отправить на три года в колонию руководителя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Его обвиняют в попытке вывоза за границу архива пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован). «Гособвинение просит приговорить Александра Чернышова к трем годам лишения свободы», — сообщает Properm. Сам Чернышов вину признал и раскаялся. Об этом заявила его адвокат, которая попросила суд назначить условное наказание. Как ранее рассказывало URA.RU, Чернышов обвиняется в попытке контрабанды культурных ценностей за пределы РФ. Вместе с ним по уголовному делу проходит бывший председатель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Он покинул страну. Чернышов был задержан в Москве в мае 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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