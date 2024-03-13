13 марта 2024

Суд снова оставил главу пермского «Центра исторической памяти» Чернышова в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Пермский краевой суд отклонил жалобу адвоката обвиняемого Фото:

Председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову не удалось изменить меру пресечения, его оставили в СИЗО. Защита обвиняемого по делу о покушении на контрабанду культурных ценностей просила о переводе под домашний арест, сообщает Properm. В октябре прошлого года Чернышову было отказано в аналогичной просьбе.

«Суд отказал в смягчении меры пресечения Чернышову. Правозащитник пробудет в СИЗО до 3 апреля. Срок содержания немного сокращен», — указано на сайте пермского издания. Расследование в отношении главы «Центра исторической памяти» уже завершено. До конца текущей недели прокуратура передаст обвинительное заключение в Индустриальный районный суд.

Чернышова задержали в Москве в мае 2023 года. Вместе с ним фигурантом по уголовному делу о вывозе ценного архива проходит экс-председатель пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ иноагентом и ликвидирован) Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). В декабре суд не стал удовлетворять его жалобу об изменении меры пресечения.

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Председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову не удалось изменить меру пресечения, его оставили в СИЗО. Защита обвиняемого по делу о покушении на контрабанду культурных ценностей просила о переводе под домашний арест, сообщает Properm. В октябре прошлого года Чернышову было отказано в аналогичной просьбе. «Суд отказал в смягчении меры пресечения Чернышову. Правозащитник пробудет в СИЗО до 3 апреля. Срок содержания немного сокращен», — указано на сайте пермского издания. Расследование в отношении главы «Центра исторической памяти» уже завершено. До конца текущей недели прокуратура передаст обвинительное заключение в Индустриальный районный суд. Чернышова задержали в Москве в мае 2023 года. Вместе с ним фигурантом по уголовному делу о вывозе ценного архива проходит экс-председатель пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ иноагентом и ликвидирован) Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). В декабре суд не стал удовлетворять его жалобу об изменении меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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