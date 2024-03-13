Суд снова оставил главу пермского «Центра исторической памяти» Чернышова в СИЗО

14 марта 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Пермский краевой суд отклонил жалобу адвоката обвиняемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову не удалось изменить меру пресечения, его оставили в СИЗО. Защита обвиняемого по делу о покушении на контрабанду культурных ценностей просила о переводе под домашний арест, сообщает Properm. В октябре прошлого года Чернышову было отказано в аналогичной просьбе. «Суд отказал в смягчении меры пресечения Чернышову. Правозащитник пробудет в СИЗО до 3 апреля. Срок содержания немного сокращен», — указано на сайте пермского издания. Расследование в отношении главы «Центра исторической памяти» уже завершено. До конца текущей недели прокуратура передаст обвинительное заключение в Индустриальный районный суд. Чернышова задержали в Москве в мае 2023 года. Вместе с ним фигурантом по уголовному делу о вывозе ценного архива проходит экс-председатель пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ иноагентом и ликвидирован) Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). В декабре суд не стал удовлетворять его жалобу об изменении меры пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову не удалось изменить меру пресечения, его оставили в СИЗО. Защита обвиняемого по делу о покушении на контрабанду культурных ценностей просила о переводе под домашний арест, сообщает Properm. В октябре прошлого года Чернышову было отказано в аналогичной просьбе. «Суд отказал в смягчении меры пресечения Чернышову. Правозащитник пробудет в СИЗО до 3 апреля. Срок содержания немного сокращен», — указано на сайте пермского издания. Расследование в отношении главы «Центра исторической памяти» уже завершено. До конца текущей недели прокуратура передаст обвинительное заключение в Индустриальный районный суд. Чернышова задержали в Москве в мае 2023 года. Вместе с ним фигурантом по уголовному делу о вывозе ценного архива проходит экс-председатель пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ иноагентом и ликвидирован) Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). В декабре суд не стал удовлетворять его жалобу об изменении меры пресечения.