Shot: в Москве эвакуировали промышленный квартал из-за выстрела от РПГ

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Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, гильза, боеприпас, холостой снаряд
Опасный предмет очевидцы обнаружили в куче снега Фото:

В Москве экстренно эвакуировали квартал с предприятиями из-за предмета, похожего на выстрел от РПГ. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

По данным издания, сам предмет, напоминающий снаряд от РПГ, нашли в сугробе на стоянке для спецтехники рядом с железнодорожной остановкой — Дегунино. Инцидент произошел на улице Приморской. В настоящее время там работают саперы совместно с кинологами.

О подобных инцидентах агентство сообщало и ранее. В Москве взорвалась посылка прямо в почтовом отделении. Также из-за взрыва газового баллона в машине москвичу оторвало пальцы.

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В Москве экстренно эвакуировали квартал с предприятиями из-за предмета, похожего на выстрел от РПГ. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. По данным издания, сам предмет, напоминающий снаряд от РПГ, нашли в сугробе на стоянке для спецтехники рядом с железнодорожной остановкой — Дегунино. Инцидент произошел на улице Приморской. В настоящее время там работают саперы совместно с кинологами. О подобных инцидентах агентство сообщало и ранее. В Москве взорвалась посылка прямо в почтовом отделении. Также из-за взрыва газового баллона в машине москвичу оторвало пальцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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