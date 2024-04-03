Происшествия Shot: в Москве эвакуировали промышленный квартал из-за выстрела от РПГ 03 апреля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 + Опасный предмет очевидцы обнаружили в куче снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве экстренно эвакуировали квартал с предприятиями из-за предмета, похожего на выстрел от РПГ. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. По данным издания, сам предмет, напоминающий снаряд от РПГ, нашли в сугробе на стоянке для спецтехники рядом с железнодорожной остановкой — Дегунино. Инцидент произошел на улице Приморской. В настоящее время там работают саперы совместно с кинологами. О подобных инцидентах агентство сообщало и ранее. В Москве взорвалась посылка прямо в почтовом отделении. Также из-за взрыва газового баллона в машине москвичу оторвало пальцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве экстренно эвакуировали квартал с предприятиями из-за предмета, похожего на выстрел от РПГ. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. По данным издания, сам предмет, напоминающий снаряд от РПГ, нашли в сугробе на стоянке для спецтехники рядом с железнодорожной остановкой — Дегунино. Инцидент произошел на улице Приморской. В настоящее время там работают саперы совместно с кинологами. О подобных инцидентах агентство сообщало и ранее. В Москве взорвалась посылка прямо в почтовом отделении. Также из-за взрыва газового баллона в машине москвичу оторвало пальцы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям