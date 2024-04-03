Shot: в Москве эвакуировали промышленный квартал из-за выстрела от РПГ

Опасный предмет очевидцы обнаружили в куче снега
В Москве экстренно эвакуировали квартал с предприятиями из-за предмета, похожего на выстрел от РПГ. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
По данным издания, сам предмет, напоминающий снаряд от РПГ, нашли в сугробе на стоянке для спецтехники рядом с железнодорожной остановкой — Дегунино. Инцидент произошел на улице Приморской. В настоящее время там работают саперы совместно с кинологами.
О подобных инцидентах агентство сообщало и ранее. В Москве взорвалась посылка прямо в почтовом отделении. Также из-за взрыва газового баллона в машине москвичу оторвало пальцы.
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