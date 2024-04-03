Патрушев заявил об украинском следе при теракте в «Крокусе»

Украинские спецслужбы причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Следы теракта в „Крокусе“ ведут к украинским спецслужбам», — заявил Патрушев, слова передает РИА Новости. Он отметил, что власть Украины не обладает полной самостоятельностью и находится под полным контролем со стороны США.
Ранее Патрушев уже заявлял, что Украина причастна к теракту в «Крокусе». Террористы открыли стрельбу в концертном зале вечером 22 марта. СК РФ смогла установить личности 134 погибших в результате атаки, передает «Национальная служба новостей».
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