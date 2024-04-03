Патрушев заявил об украинском следе при теракте в «Крокусе»

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Совещение с Патрушевым. Курган, патрушев николай
Николай Патрушев сообщил, что у киевского режима нет самостоятельности Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Украинские спецслужбы причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Следы теракта в „Крокусе“ ведут к украинским спецслужбам», — заявил Патрушев, слова передает РИА Новости. Он отметил, что власть Украины не обладает полной самостоятельностью и находится под полным контролем со стороны США.

Ранее Патрушев уже заявлял, что Украина причастна к теракту в «Крокусе». Террористы открыли стрельбу в концертном зале вечером 22 марта. СК РФ смогла установить личности 134 погибших в результате атаки, передает «Национальная служба новостей».

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Украинские спецслужбы причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. «Следы теракта в „Крокусе“ ведут к украинским спецслужбам», — заявил Патрушев, слова передает РИА Новости. Он отметил, что власть Украины не обладает полной самостоятельностью и находится под полным контролем со стороны США. Ранее Патрушев уже заявлял, что Украина причастна к теракту в «Крокусе». Террористы открыли стрельбу в концертном зале вечером 22 марта. СК РФ смогла установить личности 134 погибших в результате атаки, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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