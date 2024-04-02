Чиновников курганского округа заставляют сделать дорогу на кладбище

03 апреля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Прокуратура подтвердила бездорожье на курганском кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белозерском округе Курганской области чиновников заставляют устранить бездорожье на подъезде к кладбищу. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. Информация стала известна после публикации URA.RU. «Прокуратура Белозерского района в связи с публикациями в средствах массовой информации провела проверку исполнения администрацией Белозерского муниципального округа требований федерального законодательства в части содержания кладбища вблизи села Белозерское. По результатам проверки в действиях органа местного самоуправления выявлены нарушения требований законодательства», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники прокуратуры заметили, что дорога действительно затоплена талыми водами. На сайте указано, что проезд на кладбище затруднителен для жителей. Отмечается, что окружной прокурор внес в адрес главы Белозерского округа представление об устранении нарушения. Сотрудники ведомства взяли ситуацию на свой контроль. Ранее URA.RU писало, что в селе Белозерское Курганской области родственники умершего не смогли проехать на кладбище, чтобы указать место для захоронения. Сельчане пожаловались на бездорожье местным властям, но помощи не дождались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском округе Курганской области чиновников заставляют устранить бездорожье на подъезде к кладбищу. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. Информация стала известна после публикации URA.RU. «Прокуратура Белозерского района в связи с публикациями в средствах массовой информации провела проверку исполнения администрацией Белозерского муниципального округа требований федерального законодательства в части содержания кладбища вблизи села Белозерское. По результатам проверки в действиях органа местного самоуправления выявлены нарушения требований законодательства», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники прокуратуры заметили, что дорога действительно затоплена талыми водами. На сайте указано, что проезд на кладбище затруднителен для жителей. Отмечается, что окружной прокурор внес в адрес главы Белозерского округа представление об устранении нарушения. Сотрудники ведомства взяли ситуацию на свой контроль. Ранее URA.RU писало, что в селе Белозерское Курганской области родственники умершего не смогли проехать на кладбище, чтобы указать место для захоронения. Сельчане пожаловались на бездорожье местным властям, но помощи не дождались.