02 апреля 2024

Чиновников курганского округа заставляют сделать дорогу на кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Курган , лужа, асфальт, разбитые дороги, яма на дороге
Прокуратура подтвердила бездорожье на курганском кладбище Фото:

В Белозерском округе Курганской области чиновников заставляют устранить бездорожье на подъезде к кладбищу. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. Информация стала известна после публикации URA.RU.

«Прокуратура Белозерского района в связи с публикациями в средствах массовой информации провела проверку исполнения администрацией Белозерского муниципального округа требований федерального законодательства в части содержания кладбища вблизи села Белозерское. По результатам проверки в действиях органа местного самоуправления выявлены нарушения требований законодательства», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры заметили, что дорога действительно затоплена талыми водами. На сайте указано, что проезд на кладбище затруднителен для жителей. Отмечается, что окружной прокурор внес в адрес главы Белозерского округа представление об устранении нарушения. Сотрудники ведомства взяли ситуацию на свой контроль.

Ранее URA.RU писало, что в селе Белозерское Курганской области родственники умершего не смогли проехать на кладбище, чтобы указать место для захоронения. Сельчане пожаловались на бездорожье местным властям, но помощи не дождались.

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В Белозерском округе Курганской области чиновников заставляют устранить бездорожье на подъезде к кладбищу. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. Информация стала известна после публикации URA.RU. «Прокуратура Белозерского района в связи с публикациями в средствах массовой информации провела проверку исполнения администрацией Белозерского муниципального округа требований федерального законодательства в части содержания кладбища вблизи села Белозерское. По результатам проверки в действиях органа местного самоуправления выявлены нарушения требований законодательства», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники прокуратуры заметили, что дорога действительно затоплена талыми водами. На сайте указано, что проезд на кладбище затруднителен для жителей. Отмечается, что окружной прокурор внес в адрес главы Белозерского округа представление об устранении нарушения. Сотрудники ведомства взяли ситуацию на свой контроль. Ранее URA.RU писало, что в селе Белозерское Курганской области родственники умершего не смогли проехать на кладбище, чтобы указать место для захоронения. Сельчане пожаловались на бездорожье местным властям, но помощи не дождались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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