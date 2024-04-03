В челябинском райцентре из-за паводка объявлен режим повышенной готовности

Вода подтопила приусадеюные участки и дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В райцентре Варна (Челябинская область) из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Как сообщает районная газета, режим объявлен в связи с резким повышением уровня воды в реке Нижний Тогузак.

«В связи с резким поднятием паводковых вод в селе Варна администрация Варненского муниципального района объявляет режим повышенной готовности. Режим вводится с 10 часов утра 3 апреля», — сообщает газета «Советское село».

Жителям села, жилье и дворы которых подтопило, напоминают, что для них открыт пункт временного размещения, в котором обеспечено питание и временное проживание. С собой необходимо взять документы и вещи первой необходимости.

По информации пресс-службы главка МЧС по региону, на реке Нижний Тогузак в селе Варна в ночь на 3 апреля произошло повышение уровня до 250 см (+80 см за сутки), произошел перелив через асфальтированную автомобильную дорогу. река подтопила 47 приусадебных участков жилых домов, в которых проживает 64 человека. в том числе семь детей.

Утром 3 апреля в администрации района прошло экстренное аппаратное совещание. После совещания был введен режим повышенной готовности.