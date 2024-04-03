Соучастникам убийства Дугиной суд подлил срок

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Московской городской суд увеличил срок наказания для соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной.

«Мосгорсуд увеличил срок наказания соучастникам убийства Дарьи Дугиной. Ивану Рыбину определили наказание в виде пяти лет лишения свободы. <…> Данилу Чоудхури увеличили наказание до двух», — передают в суде. Его слова передает ТАСС.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа. В ее автомобиль было заложено взрывное устройство.

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Московской городской суд увеличил срок наказания для соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной. «Мосгорсуд увеличил срок наказания соучастникам убийства Дарьи Дугиной. Ивану Рыбину определили наказание в виде пяти лет лишения свободы. <…> Данилу Чоудхури увеличили наказание до двух», — передают в суде. Его слова передает ТАСС. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа. В ее автомобиль было заложено взрывное устройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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