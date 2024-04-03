Происшествия Соучастникам убийства Дугиной суд подлил срок 03 апреля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 + Московской городской суд увеличил срок наказания для соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной. «Мосгорсуд увеличил срок наказания соучастникам убийства Дарьи Дугиной. Ивану Рыбину определили наказание в виде пяти лет лишения свободы. <…> Данилу Чоудхури увеличили наказание до двух», — передают в суде. Его слова передает ТАСС. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа. В ее автомобиль было заложено взрывное устройство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Московской городской суд увеличил срок наказания для соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной. «Мосгорсуд увеличил срок наказания соучастникам убийства Дарьи Дугиной. Ивану Рыбину определили наказание в виде пяти лет лишения свободы. <…> Данилу Чоудхури увеличили наказание до двух», — передают в суде. Его слова передает ТАСС. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа. В ее автомобиль было заложено взрывное устройство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям