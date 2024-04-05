Курганец остался без тату из-за собственного поведения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Курганец устроил дебош в тату-студии Санкт-Петербурга. Мужчина напился во время сеанса и устроил скандал из-за цен за работу мастеров. После скандала его задержали сотрудники ППС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец тату-студии Денис Пахомов.

«История действительно реальная. Это все длилось долго, он потом дебоширил еще и на улице. Все попало на запись камеры видеонаблюдения. Мужчина — наш земляк, боец спецоперации. Приехал из Кургана в Питер на сеанс. Пока наши мастера работали, он решил выпить, хоть мы и запрещали. Это противозаконно и неправильно, поскольку алкоголь, в теории, может сказаться на татуировке», — рассказал URA.RU Пахомов.

Отмечается, что в итоге курганцу разрешили выпить немного, но, рассказывает тату-мастер, в итоге была допита целая бутылка. Вероятной причиной неадекватного поведения у мужчины, по мнению Пахомова, стали алкоголь и озвученная цена в 50 000 рублей за два сеанса. Негодование у курганца вызвало и то, что процесс будет долгим (на оба сеанса ему выделили неделю). На повышенных тонах он пытался донести, что ему нужно было успеть в срок, так как у него имелись другие планы. Скандал привел к тому, что тату-мастера решили отказаться от работы с дебоширом. Журналисту пояснили, что после устроенного дебоша внутри тату-студии, курганец вышел на улицу, где также продолжал вести себя неадекватно. После этого, отмечает Пахомов, его задержали сотрудники полиции.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана в самолете обматерил бортпроводника и мешал другим пассажирам. Полицейские тогда выяснили, что перед вылетом мужчина выпил алкоголь. Ему грозил штраф за нарушение общественного порядка.