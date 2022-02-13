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Курганец устроил дебош в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, летное поле, аэродром, самолет, борт самолета
Авиадебошир летел из Москвы в Курган Фото:

Жителю Кургана грозит штраф за то, что он в самолете обматерил бортпроводника и мешал другим пассажирам. Данная информация была размещена 14 февраля на сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Перед приземлением бортпроводник попросил [курганца] пристегнуть ремень и поднять столик в вертикальное положение, пассажир стал выражаться грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам. На замечания экипажа [он] не реагировал, своими действиями выражая явное неуважение к обществу и нарушая общественный порядок», — указано в сообщении.

Инцидент произошел 13 февраля. Полицейские выяснили, что перед полетом из Москвы в Курган мужчина употреблял алкоголь. Его доставили в помещение линейного подразделения полиции. Курганца обвиняют в мелком хулиганстве. Пассажиру грозит штраф до тысячи рублей. Ранее его несколько раз привлекали к административной ответственности за подобные нарушения.

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Жителю Кургана грозит штраф за то, что он в самолете обматерил бортпроводника и мешал другим пассажирам. Данная информация была размещена 14 февраля на сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Перед приземлением бортпроводник попросил [курганца] пристегнуть ремень и поднять столик в вертикальное положение, пассажир стал выражаться грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам. На замечания экипажа [он] не реагировал, своими действиями выражая явное неуважение к обществу и нарушая общественный порядок», — указано в сообщении. Инцидент произошел 13 февраля. Полицейские выяснили, что перед полетом из Москвы в Курган мужчина употреблял алкоголь. Его доставили в помещение линейного подразделения полиции. Курганца обвиняют в мелком хулиганстве. Пассажиру грозит штраф до тысячи рублей. Ранее его несколько раз привлекали к административной ответственности за подобные нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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