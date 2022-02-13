Курганец устроил дебош в самолете

14 февраля 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Авиадебошир летел из Москвы в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Кургана грозит штраф за то, что он в самолете обматерил бортпроводника и мешал другим пассажирам. Данная информация была размещена 14 февраля на сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Перед приземлением бортпроводник попросил [курганца] пристегнуть ремень и поднять столик в вертикальное положение, пассажир стал выражаться грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам. На замечания экипажа [он] не реагировал, своими действиями выражая явное неуважение к обществу и нарушая общественный порядок», — указано в сообщении. Инцидент произошел 13 февраля. Полицейские выяснили, что перед полетом из Москвы в Курган мужчина употреблял алкоголь. Его доставили в помещение линейного подразделения полиции. Курганца обвиняют в мелком хулиганстве. Пассажиру грозит штраф до тысячи рублей. Ранее его несколько раз привлекали к административной ответственности за подобные нарушения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителю Кургана грозит штраф за то, что он в самолете обматерил бортпроводника и мешал другим пассажирам. Данная информация была размещена 14 февраля на сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Перед приземлением бортпроводник попросил [курганца] пристегнуть ремень и поднять столик в вертикальное положение, пассажир стал выражаться грубой нецензурной бранью, мешал другим пассажирам. На замечания экипажа [он] не реагировал, своими действиями выражая явное неуважение к обществу и нарушая общественный порядок», — указано в сообщении. Инцидент произошел 13 февраля. Полицейские выяснили, что перед полетом из Москвы в Курган мужчина употреблял алкоголь. Его доставили в помещение линейного подразделения полиции. Курганца обвиняют в мелком хулиганстве. Пассажиру грозит штраф до тысячи рублей. Ранее его несколько раз привлекали к административной ответственности за подобные нарушения.