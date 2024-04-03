В тюменских аптеках нет жизненно важного препарата для онкобольных

Из аптек Тюмени исчез онкопрепарат «Уромитексан» и его аналоги

03 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Купить лекарство в Тюмени невозможно Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Онкологический препарат «Уромитексан» и его аналоги отсутствуют в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили сотрудники трех крупных аптечных сетей. «„Уромитексан“ в продаже отсутствует. Его аналогов в Тюмени тоже нет», — рассказали URA.RU в справочной сети «Фармленд». Аналогичный ответ агентству дали и в сети «Планета здоровья». А в «Фармации» агентству сообщили, что непосредственно «Уромитексан» последний раз завозился год назад. Препарат применяется в схеме лечения онкобольных. Производит его американская компания. Действующее вещество лекарства — месна, входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Есть у «Уромитексана» и российский аналог — «Месна-ЛЭНС». Однако его в аптеках Тюмени также нет в наличии. URA.RU направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Онкологический препарат «Уромитексан» и его аналоги отсутствуют в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили сотрудники трех крупных аптечных сетей. «„Уромитексан“ в продаже отсутствует. Его аналогов в Тюмени тоже нет», — рассказали URA.RU в справочной сети «Фармленд». Аналогичный ответ агентству дали и в сети «Планета здоровья». А в «Фармации» агентству сообщили, что непосредственно «Уромитексан» последний раз завозился год назад. Препарат применяется в схеме лечения онкобольных. Производит его американская компания. Действующее вещество лекарства — месна, входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Есть у «Уромитексана» и российский аналог — «Месна-ЛЭНС». Однако его в аптеках Тюмени также нет в наличии. URA.RU направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.