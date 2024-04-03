В тюменских аптеках нет жизненно важного препарата для онкобольных

Из аптек Тюмени исчез онкопрепарат «Уромитексан» и его аналоги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аптеки. Екатеринбург, аптека, фармацевт
Купить лекарство в Тюмени невозможно Фото:

Онкологический препарат «Уромитексан» и его аналоги отсутствуют в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили сотрудники трех крупных аптечных сетей.

«„Уромитексан“ в продаже отсутствует. Его аналогов в Тюмени тоже нет», — рассказали URA.RU в справочной сети «Фармленд».

Аналогичный ответ агентству дали и в сети «Планета здоровья». А в «Фармации» агентству сообщили, что непосредственно «Уромитексан» последний раз завозился год назад.

Препарат применяется в схеме лечения онкобольных. Производит его американская компания. Действующее вещество лекарства — месна, входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Есть у «Уромитексана» и российский аналог — «Месна-ЛЭНС». Однако его в аптеках Тюмени также нет в наличии. URA.RU направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Онкологический препарат «Уромитексан» и его аналоги отсутствуют в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили сотрудники трех крупных аптечных сетей. «„Уромитексан“ в продаже отсутствует. Его аналогов в Тюмени тоже нет», — рассказали URA.RU в справочной сети «Фармленд». Аналогичный ответ агентству дали и в сети «Планета здоровья». А в «Фармации» агентству сообщили, что непосредственно «Уромитексан» последний раз завозился год назад. Препарат применяется в схеме лечения онкобольных. Производит его американская компания. Действующее вещество лекарства — месна, входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Есть у «Уромитексана» и российский аналог — «Месна-ЛЭНС». Однако его в аптеках Тюмени также нет в наличии. URA.RU направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...