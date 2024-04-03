В тюменских аптеках нет жизненно важного препарата для онкобольных

Онкологический препарат «Уромитексан» и его аналоги отсутствуют в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили сотрудники трех крупных аптечных сетей.
«„Уромитексан“ в продаже отсутствует. Его аналогов в Тюмени тоже нет», — рассказали URA.RU в справочной сети «Фармленд».
Аналогичный ответ агентству дали и в сети «Планета здоровья». А в «Фармации» агентству сообщили, что непосредственно «Уромитексан» последний раз завозился год назад.
Препарат применяется в схеме лечения онкобольных. Производит его американская компания. Действующее вещество лекарства — месна, входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Есть у «Уромитексана» и российский аналог — «Месна-ЛЭНС». Однако его в аптеках Тюмени также нет в наличии. URA.RU направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.
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