Свердловчанам с 5 апреля запретили жарить шашлыки и грозят штрафами

03 апреля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Противопожарный сезон начнется 5 апреля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области с 5 апреля начинается противопожарный сезон, когда будет запрещено разводить костры в лесах. А с 12 апреля в некоторых районах свердловчанам и вовсе могут запретить ходить в лес, рассказал первый замгубернатора Алексей Шмыков, выступая на тематической пресс-конференции. «С 5 апреля мы говорим о том, что костры разводить в лесу нельзя, сельхозпал запрещен. Соответственно, с лесозаготовителями будет проведена отдельная работа. Коллеги [из МЧС] просят ввести в южных районах с 12 апреля особый противопожарный режим, и там будет особая история», — заявил Шмыков. Он привел статистику — 70% пожаров начинаются по вине людей. Областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов добавил: с 5 апреля запрещено жечь костры не только в лесах, но и на расстоянии 30 метров от них. После введения особого противопожарного режима запрещаются даже прогулки в лесах. Ранее в МЧС заявили, что в этом году ужесточат штрафы. В зоне риска — центральная, восточная и северная части Свердловской области. По итогам 2023 года особо уязвимыми считаются Сосьва, Алапаевск, Артемовский, Реж, Асбест, Березовский и Екатеринбург. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 5 апреля начинается противопожарный сезон, когда будет запрещено разводить костры в лесах. А с 12 апреля в некоторых районах свердловчанам и вовсе могут запретить ходить в лес, рассказал первый замгубернатора Алексей Шмыков, выступая на тематической пресс-конференции. «С 5 апреля мы говорим о том, что костры разводить в лесу нельзя, сельхозпал запрещен. Соответственно, с лесозаготовителями будет проведена отдельная работа. Коллеги [из МЧС] просят ввести в южных районах с 12 апреля особый противопожарный режим, и там будет особая история», — заявил Шмыков. Он привел статистику — 70% пожаров начинаются по вине людей. Областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов добавил: с 5 апреля запрещено жечь костры не только в лесах, но и на расстоянии 30 метров от них. После введения особого противопожарного режима запрещаются даже прогулки в лесах. Ранее в МЧС заявили, что в этом году ужесточат штрафы. В зоне риска — центральная, восточная и северная части Свердловской области. По итогам 2023 года особо уязвимыми считаются Сосьва, Алапаевск, Артемовский, Реж, Асбест, Березовский и Екатеринбург.