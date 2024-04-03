В УрФУ ввели гибридный формат обучения после теракта в «Крокусе»

03 апреля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Преподаватели будут находиться в аудиториях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральском федеральном университете подписали распоряжение о введении гибридного формата учебы с 8 апреля после теракта в «Крокус Сити Холле». Дистанционный режим в новом формате разработан для студентов, которые не могут посещать занятия по уважительной причине. Приказ подписал директор по образовательной деятельности Сергей Князев. «При наличии в расписаниях учебных занятий „гибридных дней“ (в основном лекционных занятий) разрешить студентам дистанционный формат работы», — следует из документа. Преподаватели будут находиться в аудиториях. Ранее ректорат УрФУ порекомендовал перевести занятия студентов на гибридный формат в связи с трагедией в подмосковном «Крокусе». Также в вузе отменили массовые мероприятия до особого распоряжения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском федеральном университете подписали распоряжение о введении гибридного формата учебы с 8 апреля после теракта в «Крокус Сити Холле». Дистанционный режим в новом формате разработан для студентов, которые не могут посещать занятия по уважительной причине. Приказ подписал директор по образовательной деятельности Сергей Князев. «При наличии в расписаниях учебных занятий „гибридных дней“ (в основном лекционных занятий) разрешить студентам дистанционный формат работы», — следует из документа. Преподаватели будут находиться в аудиториях. Ранее ректорат УрФУ порекомендовал перевести занятия студентов на гибридный формат в связи с трагедией в подмосковном «Крокусе». Также в вузе отменили массовые мероприятия до особого распоряжения.