В УрФУ ввели гибридный формат обучения после теракта в «Крокусе»

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Лекция Платона Маматова перед студентами в УрФУ. Екатеринбург, маматов платон, журфак, департамент факультет журналистики урфу
Преподаватели будут находиться в аудиториях Фото:

В Уральском федеральном университете подписали распоряжение о введении гибридного формата учебы с 8 апреля после теракта в «Крокус Сити Холле». Дистанционный режим в новом формате разработан для студентов, которые не могут посещать занятия по уважительной причине. Приказ подписал директор по образовательной деятельности Сергей Князев.

«При наличии в расписаниях учебных занятий „гибридных дней“ (в основном лекционных занятий) разрешить студентам дистанционный формат работы», — следует из документа. Преподаватели будут находиться в аудиториях.

Ранее ректорат УрФУ порекомендовал перевести занятия студентов на гибридный формат в связи с трагедией в подмосковном «Крокусе». Также в вузе отменили массовые мероприятия до особого распоряжения.

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В Уральском федеральном университете подписали распоряжение о введении гибридного формата учебы с 8 апреля после теракта в «Крокус Сити Холле». Дистанционный режим в новом формате разработан для студентов, которые не могут посещать занятия по уважительной причине. Приказ подписал директор по образовательной деятельности Сергей Князев. «При наличии в расписаниях учебных занятий „гибридных дней“ (в основном лекционных занятий) разрешить студентам дистанционный формат работы», — следует из документа. Преподаватели будут находиться в аудиториях. Ранее ректорат УрФУ порекомендовал перевести занятия студентов на гибридный формат в связи с трагедией в подмосковном «Крокусе». Также в вузе отменили массовые мероприятия до особого распоряжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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