22 марта 2024

Главный вуз Урала меняет формат обучения из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
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Также в УрФУ отменены массовые мероприятия Фото:
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Ректорат Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге рекомендует перевести занятия студентов на гибридный формат обучения из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Ректорат рекомендует институтам УрФУ перевести занятия студентов в гибридный формат. Массовые мероприятия в университете отменены до особого распоряжения», — говорится в telegram-канале УрФУ. В университете будут усилены меры безопасности и организованы дополнительные проверки инфраструктуры.

Также УрФУ отменил финальный этап большой олимпиады «Я — профессионал», который должен был пройти в 15 городах России. Помимо него на дистанционное обучение перевели студентов Уральского государственного лесотехнического университета. Также в регионе были отменены все развлекательные мероприятия. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Ректорат Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге рекомендует перевести занятия студентов на гибридный формат обучения из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Ректорат рекомендует институтам УрФУ перевести занятия студентов в гибридный формат. Массовые мероприятия в университете отменены до особого распоряжения», — говорится в telegram-канале УрФУ. В университете будут усилены меры безопасности и организованы дополнительные проверки инфраструктуры. Также УрФУ отменил финальный этап большой олимпиады «Я — профессионал», который должен был пройти в 15 городах России. Помимо него на дистанционное обучение перевели студентов Уральского государственного лесотехнического университета. Также в регионе были отменены все развлекательные мероприятия. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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