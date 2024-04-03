Снайпер ВСУ убил женщину и выстрелил в голову ее 6-летней дочери

03 апреля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Украинский снайпер в Мариуполе застрелил ребенка в голову, рассказал «Лангепас» Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир диверсионно-разведывательный группы в составе группы «Аид» спецназа «Ахмат» с позывным «Лангепас» рассказал о том, что его сподвигло стать участником спецоперации на Украине и вступить в «Ахмат». Молодой человек однажды увидел кадры с Мариуполя, как украинский снайпер застрелил в спину женщину на глазах ее шестилетней дочери. Затем он же пустил пулю девочке прямо в голову. «Засели в жилых пятиэтажках и они не могли пройти, потому что был перекрестный огонь между снайпером и пулеметчиком [из «Ахмата]. В один момент из подъезда выбежали гражданские — мама и шестилетняя девочка. Маме в спину выстрелил снайпер из ВСУ. Она упала. Дочке солдаты «Ахмата» начали кричать, мол, беги к нам. Девочка замешкалась. И в этот момент ей в голову украинский снайпер выстрелил», — рассказал «Лангепас» о шокирующих его кадрах. После этого парень нашел в интернете номер чеченского батальона «Ахмат» и связался с ними для участия в СВО. В числе солдат, воющих против Вооруженных сил Украины (ВСУ), выступают члены батальона «Ахмат» из Чечни. Члены самого батальона рассказали, что украинские бойцы предпочитают с ними не связываться и поэтому отступают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир диверсионно-разведывательный группы в составе группы «Аид» спецназа «Ахмат» с позывным «Лангепас» рассказал о том, что его сподвигло стать участником спецоперации на Украине и вступить в «Ахмат». Молодой человек однажды увидел кадры с Мариуполя, как украинский снайпер застрелил в спину женщину на глазах ее шестилетней дочери. Затем он же пустил пулю девочке прямо в голову. «Засели в жилых пятиэтажках и они не могли пройти, потому что был перекрестный огонь между снайпером и пулеметчиком [из «Ахмата]. В один момент из подъезда выбежали гражданские — мама и шестилетняя девочка. Маме в спину выстрелил снайпер из ВСУ. Она упала. Дочке солдаты «Ахмата» начали кричать, мол, беги к нам. Девочка замешкалась. И в этот момент ей в голову украинский снайпер выстрелил», — рассказал «Лангепас» о шокирующих его кадрах. После этого парень нашел в интернете номер чеченского батальона «Ахмат» и связался с ними для участия в СВО. В числе солдат, воющих против Вооруженных сил Украины (ВСУ), выступают члены батальона «Ахмат» из Чечни. Члены самого батальона рассказали, что украинские бойцы предпочитают с ними не связываться и поэтому отступают.