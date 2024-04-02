02 апреля 2024

Тюменская семья получила высшую государственную награду

Семью Колосковых из Тюмени наградили орденом «Родительская слава»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, многодетная семья, материнство, материнский капитал, дети, мама с детьми, многодетная мама
Награду присудили за укрепление института семьи и воспитание детей Фото:

Семья колосковых из Тюмени награждена орденом «Родительская слава». Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Наградить орденом „Родительская слава“ 12 семей. В том числе — Михаила и Елену Колосковых из Тюменской области», — гласит текст опубликованного документа.

Как сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области, Колосковы награждены за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Ранее URA.RU рассказало о других тюменских семьях, получивших высшую награду от главы государства.

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Семья колосковых из Тюмени награждена орденом «Родительская слава». Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Наградить орденом „Родительская слава“ 12 семей. В том числе — Михаила и Елену Колосковых из Тюменской области», — гласит текст опубликованного документа. Как сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области, Колосковы награждены за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Ранее URA.RU рассказало о других тюменских семьях, получивших высшую награду от главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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