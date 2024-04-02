Тюменская семья получила высшую государственную награду

Семья колосковых из Тюмени награждена орденом «Родительская слава». Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Наградить орденом „Родительская слава“ 12 семей. В том числе — Михаила и Елену Колосковых из Тюменской области», — гласит текст опубликованного документа.
Как сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области, Колосковы награждены за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Ранее URA.RU рассказало о других тюменских семьях, получивших высшую награду от главы государства.
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Семья колосковых из Тюмени награждена орденом «Родительская слава». Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Наградить орденом „Родительская слава“ 12 семей. В том числе — Михаила и Елену Колосковых из Тюменской области», — гласит текст опубликованного документа. Как сообщает в telegram-канале информационный центр правительства Тюменской области, Колосковы награждены за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Ранее URA.RU рассказало о других тюменских семьях, получивших высшую награду от главы государства.