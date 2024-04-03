Прокуратура поставила на контроль защиту жителей Варны от подтопления. Фото, видео

03 апреля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

В Варне перекрыли затопленный мост (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура Челябинской области поставила на контроль защиту прав жителей подтопленного паводком села Варна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Челябинской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка. Прокурором Варненского района в связи с подтоплением села Варна в постоянном режиме проводятся объезды домовладений, расположенных на берегу реки Нижний Тогузак, координируется работа аварийно-спасательных подразделений», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что прокурор провел совещание с главой администрации Варненского района и начальником 9-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области. Ответственные лица обсудили укрепление плотины на реке Нижний Тогузак, готовность спецсредств, техники и пунктов временного размещения. Кроме того, на совещании озвучили важность оповещения граждан и своевременность принимаемых мер по ликвидации последствий. Ранее URA.RU сообщало о вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак, утром в райцентре объявили режим повышенной готовности. За ночь уровень воды вырос на 80 см и продолжает повышаться. На месте работают грейдер, погрузчик, бульдозер, они укрепляют дамбу грунтом. К обеду вода затопила 47 участков, часть жителей уехали к родственникам. К 15 часам режим повышенной готовности объявлен по всему району. Вода начала подтапливать жилые дома Telegram-канал прокуратуры Челябинской области Уровень воды повышается с каждым часом Telegram-канал прокуратуры Челябинской области Вода идет поверх снега и льда Telegram-канал прокуратуры Челябинской области Сотрудники прокуратуры совместно с МЧС обсуждают меры для спасения жителей Telegram-канал прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль защиту прав жителей подтопленного паводком села Варна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Челябинской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка. Прокурором Варненского района в связи с подтоплением села Варна в постоянном режиме проводятся объезды домовладений, расположенных на берегу реки Нижний Тогузак, координируется работа аварийно-спасательных подразделений», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что прокурор провел совещание с главой администрации Варненского района и начальником 9-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области. Ответственные лица обсудили укрепление плотины на реке Нижний Тогузак, готовность спецсредств, техники и пунктов временного размещения. Кроме того, на совещании озвучили важность оповещения граждан и своевременность принимаемых мер по ликвидации последствий. Ранее URA.RU сообщало о вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак, утром в райцентре объявили режим повышенной готовности. За ночь уровень воды вырос на 80 см и продолжает повышаться. На месте работают грейдер, погрузчик, бульдозер, они укрепляют дамбу грунтом. К обеду вода затопила 47 участков, часть жителей уехали к родственникам. К 15 часам режим повышенной готовности объявлен по всему району.