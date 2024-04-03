Прокуратура поставила на контроль защиту жителей Варны от подтопления. Фото, видео

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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
В Варне перекрыли затопленный мост (фото из архива) Фото:

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль защиту прав жителей подтопленного паводком села Варна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура Челябинской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка. Прокурором Варненского района в связи с подтоплением села Варна в постоянном режиме проводятся объезды домовладений, расположенных на берегу реки Нижний Тогузак, координируется работа аварийно-спасательных подразделений», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что прокурор провел совещание с главой администрации Варненского района и начальником 9-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области. Ответственные лица обсудили укрепление плотины на реке Нижний Тогузак, готовность спецсредств, техники и пунктов временного размещения. Кроме того, на совещании озвучили важность оповещения граждан и своевременность принимаемых мер по ликвидации последствий.

Ранее URA.RU сообщало о вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак, утром в райцентре объявили режим повышенной готовности. За ночь уровень воды вырос на 80 см и продолжает повышаться. На месте работают грейдер, погрузчик, бульдозер, они укрепляют дамбу грунтом. К обеду вода затопила 47 участков, часть жителей уехали к родственникам. К 15 часам режим повышенной готовности объявлен по всему району.

Вода начала подтапливать жилые дома
Вода начала подтапливать жилые дома
Уровень воды повышается с каждым часом
Уровень воды повышается с каждым часом
Вода идет поверх снега и льда
Вода идет поверх снега и льда
Сотрудники прокуратуры совместно с МЧС обсуждают меры для спасения жителей
Сотрудники прокуратуры совместно с МЧС обсуждают меры для спасения жителей

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Прокуратура Челябинской области поставила на контроль защиту прав жителей подтопленного паводком села Варна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура Челябинской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка. Прокурором Варненского района в связи с подтоплением села Варна в постоянном режиме проводятся объезды домовладений, расположенных на берегу реки Нижний Тогузак, координируется работа аварийно-спасательных подразделений», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что прокурор провел совещание с главой администрации Варненского района и начальником 9-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области. Ответственные лица обсудили укрепление плотины на реке Нижний Тогузак, готовность спецсредств, техники и пунктов временного размещения. Кроме того, на совещании озвучили важность оповещения граждан и своевременность принимаемых мер по ликвидации последствий. Ранее URA.RU сообщало о вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак, утром в райцентре объявили режим повышенной готовности. За ночь уровень воды вырос на 80 см и продолжает повышаться. На месте работают грейдер, погрузчик, бульдозер, они укрепляют дамбу грунтом. К обеду вода затопила 47 участков, часть жителей уехали к родственникам. К 15 часам режим повышенной готовности объявлен по всему району.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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