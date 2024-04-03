Челябинский район из-за паводка переведен на особый режим

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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, река, пейзаж, чусовая, виды, природа, весна
Режим распространили на весь муниципалитет Фото:

Из-за вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак в Варненском районе (Челябинская область) 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В связи с подтоплением в Варненском муниципальном районе объявлен режим повышенной готовности. Система оповещения находится в режиме готовности в случае введения режима ЧС», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что сейчас в Варненском районе принимаются меры для того, чтобы ситуация не стала чрезвычайной. В райцентре, где вода перекрыла дорогу, сосредоточена специальная пожарно-спасательная часть ГУ МЧС по региону, 58-я пожарно-спасательная часть. В дополнение к ним сегодня прибудет группировка Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из поселка Новогорного.

Река Нижний Тогузак подтопила 47 приусадебных участков и огородов, уровень воды над почвой составляет 15 сантиметров. 43 человека, из них 7 детей, убыли к родственникам, а 21 человек остался в домах. Для укрепления дамбы, которая сдерживает зеркало воды, дополнительно завозится грунт. На месте работают грейдер, погрузчик, бульдозер.

Перекрыта дорога из Варны в село Кызыл-Маяк. От села Кызыл-Маяк делается отсыпная объездная дорога для возможного перемещения населения. Утром 3 апреля режим повышенной готовности был объявлен только в райцентре. УГИБДД объявило о перекрытии дороги Толсты — автодорога Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды на участке 5+700 км. Жители в соцсетях выкладывают фото и видео из зоны затопления.

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Из-за вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак в Варненском районе (Челябинская область) 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В связи с подтоплением в Варненском муниципальном районе объявлен режим повышенной готовности. Система оповещения находится в режиме готовности в случае введения режима ЧС», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что сейчас в Варненском районе принимаются меры для того, чтобы ситуация не стала чрезвычайной. В райцентре, где вода перекрыла дорогу, сосредоточена специальная пожарно-спасательная часть ГУ МЧС по региону, 58-я пожарно-спасательная часть. В дополнение к ним сегодня прибудет группировка Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из поселка Новогорного. Река Нижний Тогузак подтопила 47 приусадебных участков и огородов, уровень воды над почвой составляет 15 сантиметров. 43 человека, из них 7 детей, убыли к родственникам, а 21 человек остался в домах. Для укрепления дамбы, которая сдерживает зеркало воды, дополнительно завозится грунт. На месте работают грейдер, погрузчик, бульдозер. Перекрыта дорога из Варны в село Кызыл-Маяк. От села Кызыл-Маяк делается отсыпная объездная дорога для возможного перемещения населения. Утром 3 апреля режим повышенной готовности был объявлен только в райцентре. УГИБДД объявило о перекрытии дороги Толсты — автодорога Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды на участке 5+700 км. Жители в соцсетях выкладывают фото и видео из зоны затопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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