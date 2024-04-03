Челябинский район из-за паводка переведен на особый режим

03 апреля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Режим распространили на весь муниципалитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак в Варненском районе (Челябинская область) 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В связи с подтоплением в Варненском муниципальном районе объявлен режим повышенной готовности. Система оповещения находится в режиме готовности в случае введения режима ЧС», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что сейчас в Варненском районе принимаются меры для того, чтобы ситуация не стала чрезвычайной. В райцентре, где вода перекрыла дорогу, сосредоточена специальная пожарно-спасательная часть ГУ МЧС по региону, 58-я пожарно-спасательная часть. В дополнение к ним сегодня прибудет группировка Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из поселка Новогорного. Река Нижний Тогузак подтопила 47 приусадебных участков и огородов, уровень воды над почвой составляет 15 сантиметров. 43 человека, из них 7 детей, убыли к родственникам, а 21 человек остался в домах. Для укрепления дамбы, которая сдерживает зеркало воды, дополнительно завозится грунт. На месте работают грейдер, погрузчик, бульдозер. Перекрыта дорога из Варны в село Кызыл-Маяк. От села Кызыл-Маяк делается отсыпная объездная дорога для возможного перемещения населения. Утром 3 апреля режим повышенной готовности был объявлен только в райцентре. УГИБДД объявило о перекрытии дороги Толсты — автодорога Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды на участке 5+700 км. Жители в соцсетях выкладывают фото и видео из зоны затопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за вышедшей из берегов реки Нижний Тогузак в Варненском районе (Челябинская область) 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В связи с подтоплением в Варненском муниципальном районе объявлен режим повышенной готовности. Система оповещения находится в режиме готовности в случае введения режима ЧС», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что сейчас в Варненском районе принимаются меры для того, чтобы ситуация не стала чрезвычайной. В райцентре, где вода перекрыла дорогу, сосредоточена специальная пожарно-спасательная часть ГУ МЧС по региону, 58-я пожарно-спасательная часть. В дополнение к ним сегодня прибудет группировка Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из поселка Новогорного. Река Нижний Тогузак подтопила 47 приусадебных участков и огородов, уровень воды над почвой составляет 15 сантиметров. 43 человека, из них 7 детей, убыли к родственникам, а 21 человек остался в домах. Для укрепления дамбы, которая сдерживает зеркало воды, дополнительно завозится грунт. На месте работают грейдер, погрузчик, бульдозер. Перекрыта дорога из Варны в село Кызыл-Маяк. От села Кызыл-Маяк делается отсыпная объездная дорога для возможного перемещения населения. Утром 3 апреля режим повышенной готовности был объявлен только в райцентре. УГИБДД объявило о перекрытии дороги Толсты — автодорога Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды на участке 5+700 км. Жители в соцсетях выкладывают фото и видео из зоны затопления.