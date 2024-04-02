Глава курганского округа объяснил, почему река затопила дорогу

Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил, что водопропускные трубы не справились с напором талой воды, что привело к затоплению дороги рядом с селом Рачеевка. Об этом чиновник сообщили в комментариях в социальных сетях.
«Паводковые воды вышли на проезжую часть объездной дороги, соединяющей с. Рачеевку и д. Мануйлово Целинного округа. Водопропускные трубы были вовремя прочищены, но с объемом талых вод в этом году они не справились. В настоящее время проезд возможен транспортом высокой проходимости. По данным прошлых лет, паводковые воды проходят этот участок дорожного полотна в течение двух-трех дней», — написал Скоробогатов в комментариях.
Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе Курганской области жители пожаловались на затопленную дорогу. В муниципалитете затопило мост, который идет на дороге в сторону Челябинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил, что водопропускные трубы не справились с напором талой воды, что привело к затоплению дороги рядом с селом Рачеевка. Об этом чиновник сообщили в комментариях в социальных сетях. «Паводковые воды вышли на проезжую часть объездной дороги, соединяющей с. Рачеевку и д. Мануйлово Целинного округа. Водопропускные трубы были вовремя прочищены, но с объемом талых вод в этом году они не справились. В настоящее время проезд возможен транспортом высокой проходимости. По данным прошлых лет, паводковые воды проходят этот участок дорожного полотна в течение двух-трех дней», — написал Скоробогатов в комментариях. Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе Курганской области жители пожаловались на затопленную дорогу. В муниципалитете затопило мост, который идет на дороге в сторону Челябинска.