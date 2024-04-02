02 апреля 2024

Глава курганского округа объяснил, почему река затопила дорогу

Трубы в Целинном округе не справились с напором паводка
© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., паводок, река тобол, весна, лед
Затопление дороги в курганском округе стало традицией Фото:
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Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил, что водопропускные трубы не справились с напором талой воды, что привело к затоплению дороги рядом с селом Рачеевка. Об этом чиновник сообщили в комментариях в социальных сетях.

«Паводковые воды вышли на проезжую часть объездной дороги, соединяющей с. Рачеевку и д. Мануйлово Целинного округа. Водопропускные трубы были вовремя прочищены, но с объемом талых вод в этом году они не справились. В настоящее время проезд возможен транспортом высокой проходимости. По данным прошлых лет, паводковые воды проходят этот участок дорожного полотна в течение двух-трех дней», — написал Скоробогатов в комментариях.

Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе Курганской области жители пожаловались на затопленную дорогу. В муниципалитете затопило мост, который идет на дороге в сторону Челябинска.

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Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил, что водопропускные трубы не справились с напором талой воды, что привело к затоплению дороги рядом с селом Рачеевка. Об этом чиновник сообщили в комментариях в социальных сетях. «Паводковые воды вышли на проезжую часть объездной дороги, соединяющей с. Рачеевку и д. Мануйлово Целинного округа. Водопропускные трубы были вовремя прочищены, но с объемом талых вод в этом году они не справились. В настоящее время проезд возможен транспортом высокой проходимости. По данным прошлых лет, паводковые воды проходят этот участок дорожного полотна в течение двух-трех дней», — написал Скоробогатов в комментариях. Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе Курганской области жители пожаловались на затопленную дорогу. В муниципалитете затопило мост, который идет на дороге в сторону Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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