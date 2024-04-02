В курганском округе из-за паводка затопило дорогу. Видео

03 апреля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

В Курганской области затопило подъезд к селу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Целинном округе Курганской области жители пожаловались на затопленную дорогу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. Информация о затоплении также появилась в социальных сетях. «Это мост у Рачеевки [село в Целинном округе]. Это дорога в сторону Челябинска», — рассказали URA.RU местные жители. Видео появилось в соцсетях с подписью, что снято в Целинном округе. На нем видно, как вода преодолевает дорогу и стекает вниз, в кювет. По всей вероятности, на видео половодье на речке Черная, которая впадает в реку Уй, и далее в Тобол. В 2024 году прогнозируют опасность затопления в 22 населенным пунктам Курганской области. Жителей сел и деревень в опасной зоне просят быть готовыми к эвакуации. Спасатели уже призывают собирать «тревожные чемоданчики». В них рекомендуют положить аптечку, теплые вещи, документы и прочее. Наибольшее повышение прогнозируют для реки Тобол в селе Звериноголовское. Там ожидают повышения уровня до 850 сантиметров. В этом году под воду рискует уйти и шоссе Тюнина в Кургане. Гидрологи прогнозируют опасное повышение воды в реке Тобол до значения в 750 сантиметров (для Кургана критическим значением является уровень в 720 сантиметров). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Целинном округе Курганской области жители пожаловались на затопленную дорогу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. Информация о затоплении также появилась в социальных сетях. «Это мост у Рачеевки [село в Целинном округе]. Это дорога в сторону Челябинска», — рассказали URA.RU местные жители. Видео появилось в соцсетях с подписью, что снято в Целинном округе. На нем видно, как вода преодолевает дорогу и стекает вниз, в кювет. По всей вероятности, на видео половодье на речке Черная, которая впадает в реку Уй, и далее в Тобол. В 2024 году прогнозируют опасность затопления в 22 населенным пунктам Курганской области. Жителей сел и деревень в опасной зоне просят быть готовыми к эвакуации. Спасатели уже призывают собирать «тревожные чемоданчики». В них рекомендуют положить аптечку, теплые вещи, документы и прочее. Наибольшее повышение прогнозируют для реки Тобол в селе Звериноголовское. Там ожидают повышения уровня до 850 сантиметров. В этом году под воду рискует уйти и шоссе Тюнина в Кургане. Гидрологи прогнозируют опасное повышение воды в реке Тобол до значения в 750 сантиметров (для Кургана критическим значением является уровень в 720 сантиметров).