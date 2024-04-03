Боец СВО пожаловался на мэра Тюмени Кухарука

Руслан Кухарук огорчил ветерана СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ветеран боевых действий Игорь Молчанов пожаловался на мэра Тюмени Руслана Кухарука за то, что тот не нашел ему работу. Он рассказал, что глава предложил ему вакансию со «смешной» зарплатой боец сделал это на круглом столе по оказанию медицинской помощи участникам СВО в Тюменской областной думе.

«Я лично разговаривал с мэром, но результата нет от слова совсем. Мне предложили одну работу всего лишь. Вакансия преподавателя дошкольного образования. Зарплата смешная: 6 дней в неделю — зарплата 42 тысячи в месяц. Я говорю: ну вам самим не смешно?» — заявил бывший военный на круглом столе в Тюменской облдуме.

Сам Молчанов имеет высшее образование, однако не может найти работу с момента возвращения с передовой. Ветеран содержит многодетную семью и выплачивает ипотеку.

Агентство связалось в городской администрацией. «Необходимые варианты рассматриваются. Предложены вакансии с учетом компетенций», — сообщили в мэрии.

Ранее мэр Тюмени Руслан Кухарук получил почетную награду. Областная столица победила в программе «Пять шагов для городов» в номинации «Город рядом».