В Тюменской области простились с погибшим на СВО земляком

В Сладковском районе Тюменской области состоялось прощание с героем СВО

Погибший посмертно награжден орденом Мужества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сладковском районе Тюменской области сегодня состоялось прощание с Артемом Жуковым, который погиб при выполнении задач СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Иванов.

«Сегодня простились с Артемом Жуковым, 24 августа 1991 года рождения. Его жизнь оборвалась при выполнении важнейшей миссии — положить конец рассвету нацизма у границ нашей страны», — заявил Иванов.

Известно, что погибший служил командиром отделения стрелкового батальона и имел звание рядового гвардии. Он посмертно награжден орденом Мужества. Прощание провели на кладбище села Лопазное.