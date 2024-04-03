В Тюменской области простились с погибшим на СВО земляком

В Сладковском районе Тюменской области состоялось прощание с героем СВО
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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, орден мужества
Погибший посмертно награжден орденом Мужества Фото:

В Сладковском районе Тюменской области сегодня состоялось прощание с Артемом Жуковым, который погиб при выполнении задач СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Иванов.

«Сегодня простились с Артемом Жуковым, 24 августа 1991 года рождения. Его жизнь оборвалась при выполнении важнейшей миссии — положить конец рассвету нацизма у границ нашей страны», — заявил Иванов.

Известно, что погибший служил командиром отделения стрелкового батальона и имел звание рядового гвардии. Он посмертно награжден орденом Мужества. Прощание провели на кладбище села Лопазное.

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В Сладковском районе Тюменской области сегодня состоялось прощание с Артемом Жуковым, который погиб при выполнении задач СВО. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Иванов. «Сегодня простились с Артемом Жуковым, 24 августа 1991 года рождения. Его жизнь оборвалась при выполнении важнейшей миссии — положить конец рассвету нацизма у границ нашей страны», — заявил Иванов. Известно, что погибший служил командиром отделения стрелкового батальона и имел звание рядового гвардии. Он посмертно награжден орденом Мужества. Прощание провели на кладбище села Лопазное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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