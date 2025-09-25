25 сентября 2025

Тюмень снова зальет дождем

В течение дня ожидается умеренный дождь
В течение дня ожидается умеренный дождь

В Тюменской области 26 сентября будет облачно с прояснениями, весь день будет лить дождь. Днем воздух прогреется местами до +18 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«В пятницу 26 сентября на юге Тюменской области облачно с прояснениями. Ночью +5, +10. Днем +8, +13 градусов, местами +18», — говорится на официальном сайте ведомства. Синоптики уточняют, что в течение дня ожидается умеренный дождь.

По данным специалистов, в течение суток в регионе сохранится северо-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 98%.

