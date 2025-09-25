В Тюмени ищут 79-летнюю пенсионерку, пропавшую в лесу

Женщина ушла в лес одна
В Тюмени ищут 79-летнюю Валентину Семенчук. Женщина ушла днем 25 сентября в лес и не вернулась. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Внимание, пропал человек. Семенчук Валентина днем 25 сентября ушла в лес и не вернулась», — такой пост появился в группе «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
В ориентировке не указано, в чем была одежда женщина. Поисковики дали лишь описание внешности пропавшей: рост 158, седые волосы и серые глаза.
Женщина пропала днем 25 сентября
