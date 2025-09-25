25 сентября 2025

В Тюмени ищут 79-летнюю пенсионерку, пропавшую в лесу

Женщина ушла в лес одна
Женщина ушла в лес одна

В Тюмени ищут 79-летнюю Валентину Семенчук. Женщина ушла днем 25 сентября в лес и не вернулась. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Внимание, пропал человек. Семенчук Валентина днем 25 сентября ушла в лес и не вернулась», — такой пост появился в группе «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке не указано, в чем была одежда женщина. Поисковики дали лишь описание внешности пропавшей: рост 158, седые волосы и серые глаза.

