Ямальский санаторий в Тюмени получил нового директора

Новым директором санатория «Большой Тараскуль» в Тюмени стала Ольга Середина
В санатории «Большой Тараскуль» с мая не могли назначить нового директора
В санатории «Большой Тараскуль» с мая не могли назначить нового директора

Ольга Середина назначена новым директором реабилитационного центра «Большой Тараскуль» (ГБУ ЯНАО), который находится в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. Предыдущий руководитель санатория Ольга Баранова оставила должность в конце мая.

«В ямальской здравнице „Большой Тараскуль“ назначен новый директор. Им стала Ольга Середина — опытный управленец в сфере санаторно-курортного обслуживания. До назначения в „Большой Тараскуль“ она занимала должность руководителя санатория-профилактория „Сосновый бор“ в Ялуторовске», — пояснили агентству в правительстве ЯНАО.

На должность директора «Большого Тараскуля» претендовали 34 кандидата. После предварительного отбора пятеро финалистов прошли углубленные собеседования. По итогам всех этапов согласованной была утверждена Ольга Середина.

В прошлом году в «Большом Тараскуле» открылся новый корпус. Центр ежегодно принимает на оздоровление детей льготных категорий в возрасте от трех до 18 лет. В том числе, инвалидов, из многодетных малоимущих семей, а также семей участников СВО и ветеранов боевых действий. Остальные жители ЯНАО могут пройти лечение на платной основе.

Ранее агентство писало о том, что реабилитационный центр «Большой Тараскуль» остался без директора: в конце мая Ольга Баранова, которая его возглавляла, приняла решение об увольнении. После этого на сайте по поиску работы hh.ru появилась вакансия с должностью главы лечебного учреждения. В объявлении было указано, что ему готовы платить до 219 000 рублей в месяц.

{{author.id ? author.name : author.author}}
