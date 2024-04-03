Где в Тюмени можно пожарить шашлыки. Карта

Тюменские власти составили список мест, в которых можно жарить шашлыки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, продукты, шашлык, еда, мясо
Всего в городе оборудовано 15 бесплатных мест с беседками и мангалами Фото:

В Тюмени пожарить шашлыки во время пожароопасного сезона можно в Гилевской роще и еще 14 оборудованных местах. Об этом рассказали в городской администрации.

«Напоминаем, что для комфортного и безопасного отдыха на территории городских лесов созданы 14 мест, обустроенные беседками, мангалами, качелями, туалетами. Также в лесничестве Гилевская роща, которое представляет цельный благоустроенный лесной массив с развитой инфраструктурой, расположено 33 комплекта мангальных зон», — рассказали в мэрии.

Всего в городе оборудовано 15 бесплатных мест с беседками и мангалами. Пожарить мясо можно в районе Верхнего бора, Воронинских горок, Плехановского бора и ТЭЦ-2. Ознакомиться с полным списком адресов можно ниже на карте.

Ранее URA.RU писало, что с 5 апреля в регионе начнет действовать пожароопасный сезон. С этого дня жителям запрещается разводить костры, использовать мангалы и жаровни и заправлять автомобили с включенными двигателями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени пожарить шашлыки во время пожароопасного сезона можно в Гилевской роще и еще 14 оборудованных местах. Об этом рассказали в городской администрации. «Напоминаем, что для комфортного и безопасного отдыха на территории городских лесов созданы 14 мест, обустроенные беседками, мангалами, качелями, туалетами. Также в лесничестве Гилевская роща, которое представляет цельный благоустроенный лесной массив с развитой инфраструктурой, расположено 33 комплекта мангальных зон», — рассказали в мэрии. Всего в городе оборудовано 15 бесплатных мест с беседками и мангалами. Пожарить мясо можно в районе Верхнего бора, Воронинских горок, Плехановского бора и ТЭЦ-2. Ознакомиться с полным списком адресов можно ниже на карте. Ранее URA.RU писало, что с 5 апреля в регионе начнет действовать пожароопасный сезон. С этого дня жителям запрещается разводить костры, использовать мангалы и жаровни и заправлять автомобили с включенными двигателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...