Тюменские власти составили список мест, в которых можно жарить шашлыки

Всего в городе оборудовано 15 бесплатных мест с беседками и мангалами Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени пожарить шашлыки во время пожароопасного сезона можно в Гилевской роще и еще 14 оборудованных местах. Об этом рассказали в городской администрации.

«Напоминаем, что для комфортного и безопасного отдыха на территории городских лесов созданы 14 мест, обустроенные беседками, мангалами, качелями, туалетами. Также в лесничестве Гилевская роща, которое представляет цельный благоустроенный лесной массив с развитой инфраструктурой, расположено 33 комплекта мангальных зон», — рассказали в мэрии.

Всего в городе оборудовано 15 бесплатных мест с беседками и мангалами. Пожарить мясо можно в районе Верхнего бора, Воронинских горок, Плехановского бора и ТЭЦ-2. Ознакомиться с полным списком адресов можно ниже на карте.

Ранее URA.RU писало, что с 5 апреля в регионе начнет действовать пожароопасный сезон. С этого дня жителям запрещается разводить костры, использовать мангалы и жаровни и заправлять автомобили с включенными двигателями.