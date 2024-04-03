03 апреля 2024

Мэрия Тюмени пообещала построить новый деловой центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, строительство дома, строительство, стройка
В новом ТЦ Тюмени обустроят магазины, кафе и места культурно-досугового назначения Фото:

В Тюмени в районе улиц Мориса Тереза — Малыгина появится новый многофункциональный торговый центр. Об этом рассказали в администрации города. Там обустроят магазины, кафе и места культурно-досугового отдыха.

«Земельный участок в настоящий момент в собственности инвестора. В соответствии с проектом запланировано строительство многофункционального центра в состав которого входят гостиничное и бытовое обслуживание, блок культурно-досугового назначения, спорт, деловое управление, торговля и общественное питание», — рассказали URA.RU в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улицах Народной и Судоремонтной построят крытые ледовые катки. Новые объекты появятся в ближайшие два года.

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В Тюмени в районе улиц Мориса Тереза — Малыгина появится новый многофункциональный торговый центр. Об этом рассказали в администрации города. Там обустроят магазины, кафе и места культурно-досугового отдыха. «Земельный участок в настоящий момент в собственности инвестора. В соответствии с проектом запланировано строительство многофункционального центра в состав которого входят гостиничное и бытовое обслуживание, блок культурно-досугового назначения, спорт, деловое управление, торговля и общественное питание», — рассказали URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улицах Народной и Судоремонтной построят крытые ледовые катки. Новые объекты появятся в ближайшие два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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