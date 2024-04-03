Мэрия Тюмени пообещала построить новый деловой центр

04 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

В новом ТЦ Тюмени обустроят магазины, кафе и места культурно-досугового назначения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в районе улиц Мориса Тереза — Малыгина появится новый многофункциональный торговый центр. Об этом рассказали в администрации города. Там обустроят магазины, кафе и места культурно-досугового отдыха. «Земельный участок в настоящий момент в собственности инвестора. В соответствии с проектом запланировано строительство многофункционального центра в состав которого входят гостиничное и бытовое обслуживание, блок культурно-досугового назначения, спорт, деловое управление, торговля и общественное питание», — рассказали URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улицах Народной и Судоремонтной построят крытые ледовые катки. Новые объекты появятся в ближайшие два года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в районе улиц Мориса Тереза — Малыгина появится новый многофункциональный торговый центр. Об этом рассказали в администрации города. Там обустроят магазины, кафе и места культурно-досугового отдыха. «Земельный участок в настоящий момент в собственности инвестора. В соответствии с проектом запланировано строительство многофункционального центра в состав которого входят гостиничное и бытовое обслуживание, блок культурно-досугового назначения, спорт, деловое управление, торговля и общественное питание», — рассказали URA.RU в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улицах Народной и Судоремонтной построят крытые ледовые катки. Новые объекты появятся в ближайшие два года.