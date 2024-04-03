Еще в одном челябинском районе введен режим повышенной готовности

В Карталинском районе режим повышенной готовности ввели из-за половодья
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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, половодье, наводнение, весна, река тобол весной
В Карталинском районе в зону подтопления попали 13 приусадебных участков Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Челябинской области в Карталинском районе, вслед за Варненским районом, введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Карталинском районе увеличилась водность реки Карталы-Аят и реки Мазутка. В зону подтопления попали 13 приусадебных участков частного сектора. Ситуация находится на контроле», — сообщили в правительстве региона.

До 12:00 4 апреля перекрыли дорогу Толсты — Черноречье — Варна — Карталы — Бреды. Для фур перекрыли дороги Бреды — Синий Шихан, Кизильское —Мариинский — граница Казахстана и Павловский — Айдырлинский.

В Варненском районе река подтопила 47 приусадебных участков и огородов, жилые дома остались не тронуты. Уровень воды над почвой составил 15 сантиметров, принимаются меры для того, чтобы не стала чрезвычайной.

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В Челябинской области в Карталинском районе, вслед за Варненским районом, введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Карталинском районе увеличилась водность реки Карталы-Аят и реки Мазутка. В зону подтопления попали 13 приусадебных участков частного сектора. Ситуация находится на контроле», — сообщили в правительстве региона. До 12:00 4 апреля перекрыли дорогу Толсты — Черноречье — Варна — Карталы — Бреды. Для фур перекрыли дороги Бреды — Синий Шихан, Кизильское —Мариинский — граница Казахстана и Павловский — Айдырлинский. В Варненском районе река подтопила 47 приусадебных участков и огородов, жилые дома остались не тронуты. Уровень воды над почвой составил 15 сантиметров, принимаются меры для того, чтобы не стала чрезвычайной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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