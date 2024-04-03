Еще в одном челябинском районе введен режим повышенной готовности

В Карталинском районе режим повышенной готовности ввели из-за половодья

03 апреля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

В Карталинском районе в зону подтопления попали 13 приусадебных участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Челябинской области в Карталинском районе, вслед за Варненским районом, введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Карталинском районе увеличилась водность реки Карталы-Аят и реки Мазутка. В зону подтопления попали 13 приусадебных участков частного сектора. Ситуация находится на контроле», — сообщили в правительстве региона. До 12:00 4 апреля перекрыли дорогу Толсты — Черноречье — Варна — Карталы — Бреды. Для фур перекрыли дороги Бреды — Синий Шихан, Кизильское —Мариинский — граница Казахстана и Павловский — Айдырлинский. В Варненском районе река подтопила 47 приусадебных участков и огородов, жилые дома остались не тронуты. Уровень воды над почвой составил 15 сантиметров, принимаются меры для того, чтобы не стала чрезвычайной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в Карталинском районе, вслед за Варненским районом, введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Карталинском районе увеличилась водность реки Карталы-Аят и реки Мазутка. В зону подтопления попали 13 приусадебных участков частного сектора. Ситуация находится на контроле», — сообщили в правительстве региона. До 12:00 4 апреля перекрыли дорогу Толсты — Черноречье — Варна — Карталы — Бреды. Для фур перекрыли дороги Бреды — Синий Шихан, Кизильское —Мариинский — граница Казахстана и Павловский — Айдырлинский. В Варненском районе река подтопила 47 приусадебных участков и огородов, жилые дома остались не тронуты. Уровень воды над почвой составил 15 сантиметров, принимаются меры для того, чтобы не стала чрезвычайной.