Еще в одном челябинском районе введен режим повышенной готовности

В Челябинской области в Карталинском районе, вслед за Варненским районом, введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В Карталинском районе увеличилась водность реки Карталы-Аят и реки Мазутка. В зону подтопления попали 13 приусадебных участков частного сектора. Ситуация находится на контроле», — сообщили в правительстве региона.
До 12:00 4 апреля перекрыли дорогу Толсты — Черноречье — Варна — Карталы — Бреды. Для фур перекрыли дороги Бреды — Синий Шихан, Кизильское —Мариинский — граница Казахстана и Павловский — Айдырлинский.
В Варненском районе река подтопила 47 приусадебных участков и огородов, жилые дома остались не тронуты. Уровень воды над почвой составил 15 сантиметров, принимаются меры для того, чтобы не стала чрезвычайной.
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