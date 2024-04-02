В курганском городе затопило дорогу и вода подступает к домам. Фото

03 апреля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Далматовский округ начало топить из-за паводка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Далматовском муниципальном округе Курганской области началось подтопление дороги. Вода также начинает поступать к жилым домам. Об этом сообщается на странице главы Далматовского округа Андрея Аносова в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с наступлением аномально теплой для апреля погоды сегодня произошел перелив талых вод через региональную автомобильную дорогу вблизи деревни Загайново. Сейчас работает три единицы специальной техники, которые устраняют подтопление талыми водами дорожного полотна и двух придомовых территорий на перекрестке улиц Розы Люксембург и Октябрьская», — указано в посте Аносова. Отмечается, что для ликвидации последствий и дальнейших чрезвычайных ситуаций созданы оперативные группы из трех человек и двух единиц техники в каждой. В посте указано, что специалисты занимаются подсыпкой и установкой вала для отводы воды возле домов. За ситуацией следят чиновники далматовской администрации. Глава округа пояснил, что сейчас самим владельцам жилья в зоне подтопления ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало, что глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил о готовности муниципалитета к сезону паводков. Чтобы местный мост не снесло, его загрузили. Глава Далматовского округа Аносов заявил о подтоплении страница «Андрей Аносов» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Далматовском муниципальном округе Курганской области началось подтопление дороги. Вода также начинает поступать к жилым домам. Об этом сообщается на странице главы Далматовского округа Андрея Аносова в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с наступлением аномально теплой для апреля погоды сегодня произошел перелив талых вод через региональную автомобильную дорогу вблизи деревни Загайново. Сейчас работает три единицы специальной техники, которые устраняют подтопление талыми водами дорожного полотна и двух придомовых территорий на перекрестке улиц Розы Люксембург и Октябрьская», — указано в посте Аносова. Отмечается, что для ликвидации последствий и дальнейших чрезвычайных ситуаций созданы оперативные группы из трех человек и двух единиц техники в каждой. В посте указано, что специалисты занимаются подсыпкой и установкой вала для отводы воды возле домов. За ситуацией следят чиновники далматовской администрации. Глава округа пояснил, что сейчас самим владельцам жилья в зоне подтопления ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало, что глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов заявил о готовности муниципалитета к сезону паводков. Чтобы местный мост не снесло, его загрузили.