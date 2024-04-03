Главу челябинской ОПГ отправили в СИЗО за организацию незаконной миграции

03 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Лидера ОПГ заключили под стражу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Лидера преступной группировки, которая организовала незаконный канал миграции в Челябинской области, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, другим участникам ОПГ также избрали меру пресечения. «По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД по региону суд постановил избрать в отношении обвиняемого в организации незаконного канала миграции меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что двух активных участников группировки суд отправил под домашний арест. Оставшимся членам избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. Благодаря межведомственному взаимодействию между силовыми структурами региона основные участники группировки были задержаны. В операции участвовали сотрудники областных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии и погранупраления. Всего было задержано 17 человек. Но работа по установлению всех участников организации канала незаконной миграции продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидера преступной группировки, которая организовала незаконный канал миграции в Челябинской области, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, другим участникам ОПГ также избрали меру пресечения. «По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД по региону суд постановил избрать в отношении обвиняемого в организации незаконного канала миграции меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что двух активных участников группировки суд отправил под домашний арест. Оставшимся членам избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. Благодаря межведомственному взаимодействию между силовыми структурами региона основные участники группировки были задержаны. В операции участвовали сотрудники областных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии и погранупраления. Всего было задержано 17 человек. Но работа по установлению всех участников организации канала незаконной миграции продолжается.