Главу челябинской ОПГ отправили в СИЗО за организацию незаконной миграции

Лидера преступной группировки, которая организовала незаконный канал миграции в Челябинской области, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, другим участникам ОПГ также избрали меру пресечения.
«По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД по региону суд постановил избрать в отношении обвиняемого в организации незаконного канала миграции меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили, что двух активных участников группировки суд отправил под домашний арест. Оставшимся членам избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.
Благодаря межведомственному взаимодействию между силовыми структурами региона основные участники группировки были задержаны. В операции участвовали сотрудники областных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии и погранупраления. Всего было задержано 17 человек. Но работа по установлению всех участников организации канала незаконной миграции продолжается.
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