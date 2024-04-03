Главу челябинской ОПГ отправили в СИЗО за организацию незаконной миграции

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Судебное Алешкин Шевелев Курган, заключенные, решетка, наручники
Лидера ОПГ заключили под стражу Фото:

Лидера преступной группировки, которая организовала незаконный канал миграции в Челябинской области, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, другим участникам ОПГ также избрали меру пресечения.

«По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД по региону суд постановил избрать в отношении обвиняемого в организации незаконного канала миграции меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что двух активных участников группировки суд отправил под домашний арест. Оставшимся членам избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

Благодаря межведомственному взаимодействию между силовыми структурами региона основные участники группировки были задержаны. В операции участвовали сотрудники областных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии и погранупраления. Всего было задержано 17 человек. Но работа по установлению всех участников организации канала незаконной миграции продолжается.

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Лидера преступной группировки, которая организовала незаконный канал миграции в Челябинской области, отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, другим участникам ОПГ также избрали меру пресечения. «По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД по региону суд постановил избрать в отношении обвиняемого в организации незаконного канала миграции меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что двух активных участников группировки суд отправил под домашний арест. Оставшимся членам избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. Благодаря межведомственному взаимодействию между силовыми структурами региона основные участники группировки были задержаны. В операции участвовали сотрудники областных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии и погранупраления. Всего было задержано 17 человек. Но работа по установлению всех участников организации канала незаконной миграции продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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