В рамках уголовного дела было задержано 17 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области при совместной работе сотрудников управлений ФСБ и МВД, а также пограничниго управления и Росгвардии ликвидирован незаконный канал миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка, по делу было задержано 17 человек.

«В совершении преступления подозреваются 17 человек, включая организатора, являющегося руководителем челябинской фирмы. По адресам проживания фигурантов, местам концентрации мигрантов и в трех офисах проведены 27 обысков. Следователями изъяты документация, компьютерная и оргтехника», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, задержанные помогли более тысяче мигрантов незаконно получить российское гражданство. Они предоставляли им услуги по оформлению фиктивной регистрации, изготовлению поддельных трудовых договор, а также фальсифицировали медицинские справки и результаты прохождения тестов для получения гражданства.

В настоящее время ГСУ ГУ МВД по региону по материалам челябинского управления ФСБ и сотрудников Погрануправления ФСБ возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ. («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). После предъявления обвинений задержанным будет избрана мера пресечения. Продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех участников организации канала незаконной миграции.