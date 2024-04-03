«Глав Клуб» снова открылся после тотальной проверки на пожарную безопасность
В Тюмени на концерт группы «25/17» выстроилась очередь длиной в десятки метров. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Очередь длинная очень, от дверей клуба даже не видно, где заканчивается. Впрочем, беспорядков в очереди не наблюдается», — передает корреспондент агентства.
Концерт известной омской группы проходит в тюменком «Глав Клубе», известном так же под названием «Байконур» или «Дом Печати». Ранее URA.RU рассказало, что клуб сталкивался с серьезными претензиями со стороны надзорных органов. Причиной стали проблемы с пожарной безопасностью.
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