Тюменцы взяли «в осаду» скандальный клуб в ожидании концерта. Видео

В Тюмени на концерт группы «25/17» собралась очередь длиной в десятки метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Главклуб. Тюмень , главклуб
«Глав Клуб» снова открылся после тотальной проверки на пожарную безопасность Фото:

В Тюмени на концерт группы «25/17» выстроилась очередь длиной в десятки метров. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Очередь длинная очень, от дверей клуба даже не видно, где заканчивается. Впрочем, беспорядков в очереди не наблюдается», — передает корреспондент агентства.

Концерт известной омской группы проходит в тюменком «Глав Клубе», известном так же под названием «Байконур» или «Дом Печати». Ранее URA.RU рассказало, что клуб сталкивался с серьезными претензиями со стороны надзорных органов. Причиной стали проблемы с пожарной безопасностью.

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В Тюмени на концерт группы «25/17» выстроилась очередь длиной в десятки метров. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Очередь длинная очень, от дверей клуба даже не видно, где заканчивается. Впрочем, беспорядков в очереди не наблюдается», — передает корреспондент агентства. Концерт известной омской группы проходит в тюменком «Глав Клубе», известном так же под названием «Байконур» или «Дом Печати». Ранее URA.RU рассказало, что клуб сталкивался с серьезными претензиями со стороны надзорных органов. Причиной стали проблемы с пожарной безопасностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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