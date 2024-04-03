Тюменцы взяли «в осаду» скандальный клуб в ожидании концерта. Видео

В Тюмени на концерт группы «25/17» собралась очередь длиной в десятки метров

03 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

«Глав Клуб» снова открылся после тотальной проверки на пожарную безопасность Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на концерт группы «25/17» выстроилась очередь длиной в десятки метров. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Очередь длинная очень, от дверей клуба даже не видно, где заканчивается. Впрочем, беспорядков в очереди не наблюдается», — передает корреспондент агентства. Концерт известной омской группы проходит в тюменком «Глав Клубе», известном так же под названием «Байконур» или «Дом Печати». Ранее URA.RU рассказало, что клуб сталкивался с серьезными претензиями со стороны надзорных органов. Причиной стали проблемы с пожарной безопасностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на концерт группы «25/17» выстроилась очередь длиной в десятки метров. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Очередь длинная очень, от дверей клуба даже не видно, где заканчивается. Впрочем, беспорядков в очереди не наблюдается», — передает корреспондент агентства. Концерт известной омской группы проходит в тюменком «Глав Клубе», известном так же под названием «Байконур» или «Дом Печати». Ранее URA.RU рассказало, что клуб сталкивался с серьезными претензиями со стороны надзорных органов. Причиной стали проблемы с пожарной безопасностью.