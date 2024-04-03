«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» первый матч полуфинала Кубка Гагарина

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«Металлург» выиграл со счетом 2:1 Фото:

Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче серии ½ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет 2:1 в пользу команды «Металлург».

«Немножко волновались, присутствовал сумбур, но „Металлург“ доминировал, играли в атаке. Хотелось, чтобы в большинстве забивали. Но мы выиграли, и это самое главное», — заявил на послематчевой пресс-конференции на youtube-канале-канале «HCMETALLURG» главный тренер магнитогорцев Андрей Разин.

В составе «Металлурга» отличились Александр Петунин и Павел Акользин. У проигравших хоккеистов шайбу забросил Данил Романцев — он сумел забить за 40 секунд до финальной сирены.

«Выпали мы из игрового ритма в первом периоде. Соперник был быстрее. Во втором периоде не хватило агрессии. В третьем периоде не хватило забитых голов», — пояснил главный хоккейный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч команды проведут 5 апреля в Магнитогорске.

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Магнитогорский «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче серии ½ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет 2:1 в пользу команды «Металлург». «Немножко волновались, присутствовал сумбур, но „Металлург“ доминировал, играли в атаке. Хотелось, чтобы в большинстве забивали. Но мы выиграли, и это самое главное», — заявил на послематчевой пресс-конференции на youtube-канале-канале «HCMETALLURG» главный тренер магнитогорцев Андрей Разин. В составе «Металлурга» отличились Александр Петунин и Павел Акользин. У проигравших хоккеистов шайбу забросил Данил Романцев — он сумел забить за 40 секунд до финальной сирены. «Выпали мы из игрового ритма в первом периоде. Соперник был быстрее. Во втором периоде не хватило агрессии. В третьем периоде не хватило забитых голов», — пояснил главный хоккейный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин. Счет в серии стал 1-0. Следующий матч команды проведут 5 апреля в Магнитогорске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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