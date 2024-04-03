В Тюменской области выросла популярность на аренду спецтехники в 2024 году

Средняя стоимость аренды спецтехники начинается от 2000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области самыми популярными услугами стала аренда спецтехники, маникюр и педикюр, а также консультирование по деловым вопросам в марте 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Средняя стоимость аренды спецтехники начинается от 2000 рублей, услуг по маникюру и педикюру — от 900 рублей и варьируется в зависимости от сложности: дизайна, формы, дополнительных услуг в виде наращивания и др. Стоимость консультирования по деловым услугам начинается от 1000 рублей за услугу», — рассказали специалисты. Они отметили, что эти услуги являются в марте этого года самыми востребованными в регионе.

Кроме того, в марте наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам (+272%), страхование (+236%), а также на услуги по созданию сайтов и приложений (+171%). При выборе специалиста на платформе рекомендуется обращать внимание на рейтинг исполнителя и на отзывы от прошлых клиентов.

Отмечалось, что в Тюмени вырос спрос на услуги репетиторов. По данным аналитиков «Авито», самой популярной дисциплиной является математика. Также популярностью пользуются химия, физика, биология и информатика.