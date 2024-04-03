В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ 27 человек оказались в больницах

03 апреля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Иконников сообщил, что среди попавших в больницу есть дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области в больницу попали 27 человек из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. «Всего в медицинских организациях Белгородской области находятся 27 пострадавших, из них один ребенок», — передает слова Ионникова РИА Новости. Он отметил, что семь взрослых тяжелораненые. Иконников также подтвердил, что в Белгородской области уже погибли 26 жителей, начиная с 12 марта. Он уточнил, что ранения получили 161 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области в больницу попали 27 человек из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. «Всего в медицинских организациях Белгородской области находятся 27 пострадавших, из них один ребенок», — передает слова Ионникова РИА Новости. Он отметил, что семь взрослых тяжелораненые. Иконников также подтвердил, что в Белгородской области уже погибли 26 жителей, начиная с 12 марта. Он уточнил, что ранения получили 161 человек.