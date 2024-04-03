В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ 27 человек оказались в больницах

Иконников сообщил, что среди попавших в больницу есть дети
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Белгородской области в больницу попали 27 человек из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
«Всего в медицинских организациях Белгородской области находятся 27 пострадавших, из них один ребенок», — передает слова Ионникова РИА Новости. Он отметил, что семь взрослых тяжелораненые.
Иконников также подтвердил, что в Белгородской области уже погибли 26 жителей, начиная с 12 марта. Он уточнил, что ранения получили 161 человек.
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