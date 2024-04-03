В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ 27 человек оказались в больницах

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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Иконников сообщил, что среди попавших в больницу есть дети Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области в больницу попали 27 человек из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

«Всего в медицинских организациях Белгородской области находятся 27 пострадавших, из них один ребенок», — передает слова Ионникова РИА Новости. Он отметил, что семь взрослых тяжелораненые.

Иконников также подтвердил, что в Белгородской области уже погибли 26 жителей, начиная с 12 марта. Он уточнил, что ранения получили 161 человек.

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В Белгородской области в больницу попали 27 человек из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. «Всего в медицинских организациях Белгородской области находятся 27 пострадавших, из них один ребенок», — передает слова Ионникова РИА Новости. Он отметил, что семь взрослых тяжелораненые. Иконников также подтвердил, что в Белгородской области уже погибли 26 жителей, начиная с 12 марта. Он уточнил, что ранения получили 161 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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