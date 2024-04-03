03 апреля 2024

Собянин сообщил о погибших в результате сильного ветра в Москве

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин заявил, что меры оповещения были приняты своевременно Фото:

В Москве в результате сильного ветра погибли два человека, 15 пострадали. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c <…> Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал Собянин в telegram-канале. Он отметил, что меры оповещения были приняты своевременно, закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Собянин выразил соболезнование семьям погибших.

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В Москве в результате сильного ветра погибли два человека, 15 пострадали. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c <…> Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал Собянин в telegram-канале. Он отметил, что меры оповещения были приняты своевременно, закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Собянин выразил соболезнование семьям погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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