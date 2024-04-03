Собянин сообщил о погибших в результате сильного ветра в Москве

В Москве в результате сильного ветра погибли два человека, 15 пострадали. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c <…> Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал Собянин в telegram-канале. Он отметил, что меры оповещения были приняты своевременно, закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Собянин выразил соболезнование семьям погибших.
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В Москве в результате сильного ветра погибли два человека, 15 пострадали. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c <…> Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал Собянин в telegram-канале. Он отметил, что меры оповещения были приняты своевременно, закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Собянин выразил соболезнование семьям погибших.