Собянин сообщил о погибших в результате сильного ветра в Москве

04 апреля 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин заявил, что меры оповещения были приняты своевременно Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве в результате сильного ветра погибли два человека, 15 пострадали. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c <…> Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал Собянин в telegram-канале. Он отметил, что меры оповещения были приняты своевременно, закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Собянин выразил соболезнование семьям погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в результате сильного ветра погибли два человека, 15 пострадали. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c <…> Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — написал Собянин в telegram-канале. Он отметил, что меры оповещения были приняты своевременно, закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Собянин выразил соболезнование семьям погибших.