В Челябинской области перекрыли дорогу из-за наводнения

В Челябинской области для водителей перекрыли автодорогу «Карталы — Магнитогорск». Движение закрыто из-за разлива паводковых вод на дорожное полотно.
«Закрыто движение по автодороге „Карталы — Магнитогорск“ в районе поселка Татищево и сел Париж и Фершампенуаз. Проезд по данным участкам дороги опасен для водителей и пассажиров», — сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» в своей группе в «ВКонтакте».
На небезопасных участках инспекторы госавтоинспекции также осуществляют регулирование дорожного движения. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и выбирать альтернативные пути объезда указанных участков дороги.
В Карталинском районе 3 апреля, вслед за Варненским районом, был введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. В правительстве региона отмечают, что ситуация находится на контроле.
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