В Челябинской области перекрыли дорогу из-за наводнения

04 апреля 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

Водителей просят не рисковать своей жизнью Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области для водителей перекрыли автодорогу «Карталы — Магнитогорск». Движение закрыто из-за разлива паводковых вод на дорожное полотно. «Закрыто движение по автодороге „Карталы — Магнитогорск“ в районе поселка Татищево и сел Париж и Фершампенуаз. Проезд по данным участкам дороги опасен для водителей и пассажиров», — сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» в своей группе в «ВКонтакте». На небезопасных участках инспекторы госавтоинспекции также осуществляют регулирование дорожного движения. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и выбирать альтернативные пути объезда указанных участков дороги. В Карталинском районе 3 апреля, вслед за Варненским районом, был введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. В правительстве региона отмечают, что ситуация находится на контроле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области для водителей перекрыли автодорогу «Карталы — Магнитогорск». Движение закрыто из-за разлива паводковых вод на дорожное полотно. «Закрыто движение по автодороге „Карталы — Магнитогорск“ в районе поселка Татищево и сел Париж и Фершампенуаз. Проезд по данным участкам дороги опасен для водителей и пассажиров», — сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» в своей группе в «ВКонтакте». На небезопасных участках инспекторы госавтоинспекции также осуществляют регулирование дорожного движения. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и выбирать альтернативные пути объезда указанных участков дороги. В Карталинском районе 3 апреля, вслед за Варненским районом, был введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. В правительстве региона отмечают, что ситуация находится на контроле.