03 апреля 2024

В Челябинской области перекрыли дорогу из-за наводнения

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, газель, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
Водителей просят не рисковать своей жизнью Фото:

В Челябинской области для водителей перекрыли автодорогу «Карталы — Магнитогорск». Движение закрыто из-за разлива паводковых вод на дорожное полотно.

«Закрыто движение по автодороге „Карталы — Магнитогорск“ в районе поселка Татищево и сел Париж и Фершампенуаз. Проезд по данным участкам дороги опасен для водителей и пассажиров», — сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» в своей группе в «ВКонтакте».

На небезопасных участках инспекторы госавтоинспекции также осуществляют регулирование дорожного движения. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и выбирать альтернативные пути объезда указанных участков дороги.

В Карталинском районе 3 апреля, вслед за Варненским районом, был введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. В правительстве региона отмечают, что ситуация находится на контроле.

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В Челябинской области для водителей перекрыли автодорогу «Карталы — Магнитогорск». Движение закрыто из-за разлива паводковых вод на дорожное полотно. «Закрыто движение по автодороге „Карталы — Магнитогорск“ в районе поселка Татищево и сел Париж и Фершампенуаз. Проезд по данным участкам дороги опасен для водителей и пассажиров», — сообщает межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» в своей группе в «ВКонтакте». На небезопасных участках инспекторы госавтоинспекции также осуществляют регулирование дорожного движения. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и выбирать альтернативные пути объезда указанных участков дороги. В Карталинском районе 3 апреля, вслед за Варненским районом, был введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. В правительстве региона отмечают, что ситуация находится на контроле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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