В Тюменской области спрогнозировали рост цен на дизельное топливо

В Тюменской области дизельное топливо подорожает на 10-12%

Рост цен на топливо связан с началом посевной Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области в скором времени цена на дизельное топливо поднимется на 10-12%. Об этом сообщил заместитель декана экономического факультета РУДН Максим Черняев.

«В ближайшее время стоимость дизельного топлива вырастет на 10-12%», — рассказал Черняев РБК Тюмень. Это связано со спросом на дизельное топливо сельхозпредприятий с началом посевной.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что запас прочности в производстве дизтоплива в России имеется. Только половина из него поставляется на внутренний рынок, а остальное на экспорт. В связи с этим нужно будет перенаправить потоки, отметил эксперт. Юшков рассказал, что ситуацию ухудшают атаки украинских дронов по российским НПЗ в радиусе 1000 километров от фронта.

Кроме того, в этом году уже зафиксировали рост стоимости бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской обли. Цена поднялась до 50 рублей 10 копеек за литр. Также подорожал бензин АИ-95 — до 54 рублей, 40 копеек.