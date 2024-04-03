03 апреля 2024

В Тюменской области спрогнозировали рост цен на дизельное топливо

В Тюменской области дизельное топливо подорожает на 10-12%
© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, трактор, поле, посевная, сельское хозяйство, посев семян
Рост цен на топливо связан с началом посевной Фото:

В Тюменской области в скором времени цена на дизельное топливо поднимется на 10-12%. Об этом сообщил заместитель декана экономического факультета РУДН Максим Черняев.

«В ближайшее время стоимость дизельного топлива вырастет на 10-12%», — рассказал Черняев РБК Тюмень. Это связано со спросом на дизельное топливо сельхозпредприятий с началом посевной.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что запас прочности в производстве дизтоплива в России имеется. Только половина из него поставляется на внутренний рынок, а остальное на экспорт. В связи с этим нужно будет перенаправить потоки, отметил эксперт. Юшков рассказал, что ситуацию ухудшают атаки украинских дронов по российским НПЗ в радиусе 1000 километров от фронта.

Кроме того, в этом году уже зафиксировали рост стоимости бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской обли. Цена поднялась до 50 рублей 10 копеек за литр. Также подорожал бензин АИ-95 — до 54 рублей, 40 копеек.

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В Тюменской области в скором времени цена на дизельное топливо поднимется на 10-12%. Об этом сообщил заместитель декана экономического факультета РУДН Максим Черняев. «В ближайшее время стоимость дизельного топлива вырастет на 10-12%», — рассказал Черняев РБК Тюмень. Это связано со спросом на дизельное топливо сельхозпредприятий с началом посевной. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что запас прочности в производстве дизтоплива в России имеется. Только половина из него поставляется на внутренний рынок, а остальное на экспорт. В связи с этим нужно будет перенаправить потоки, отметил эксперт. Юшков рассказал, что ситуацию ухудшают атаки украинских дронов по российским НПЗ в радиусе 1000 километров от фронта. Кроме того, в этом году уже зафиксировали рост стоимости бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской обли. Цена поднялась до 50 рублей 10 копеек за литр. Также подорожал бензин АИ-95 — до 54 рублей, 40 копеек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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