Число арестованных по делу главы «Дагэнерго» выросло до восьми

04 апреля 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

По делу «Дагэнерго» появляются новые соучастники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора «Дагэнерго». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. «Помимо директора филиала ПАО „Россети Северный Кавказ“ — „Дагэнерго“ Магомедхабиба Мухумаева, мера пресечения заключения под стражу принята в отношении еще семи человек. Решение принял Советский райсуд Махачкалы», — приводит РИА Новости заявление Мамаевой. Директора филиала «Дагэнерго» Мухумаева ранее арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении почти трех миллиардов рублей в рамках организованной преступной группировки, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора «Дагэнерго». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. «Помимо директора филиала ПАО „Россети Северный Кавказ“ — „Дагэнерго“ Магомедхабиба Мухумаева, мера пресечения заключения под стражу принята в отношении еще семи человек. Решение принял Советский райсуд Махачкалы», — приводит РИА Новости заявление Мамаевой. Директора филиала «Дагэнерго» Мухумаева ранее арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении почти трех миллиардов рублей в рамках организованной преступной группировки, пишет телеканал 360.