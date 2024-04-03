03 апреля 2024

Число арестованных по делу главы «Дагэнерго» выросло до восьми

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, полиция, судья, суд, судебный процесс
По делу «Дагэнерго» появляются новые соучастники Фото:

В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора «Дагэнерго». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

«Помимо директора филиала ПАО „Россети Северный Кавказ“ — „Дагэнерго“ Магомедхабиба Мухумаева, мера пресечения заключения под стражу принята в отношении еще семи человек. Решение принял Советский райсуд Махачкалы», — приводит РИА Новости заявление Мамаевой.

Директора филиала «Дагэнерго» Мухумаева ранее арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении почти трех миллиардов рублей в рамках организованной преступной группировки, пишет телеканал 360.

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В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора «Дагэнерго». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. «Помимо директора филиала ПАО „Россети Северный Кавказ“ — „Дагэнерго“ Магомедхабиба Мухумаева, мера пресечения заключения под стражу принята в отношении еще семи человек. Решение принял Советский райсуд Махачкалы», — приводит РИА Новости заявление Мамаевой. Директора филиала «Дагэнерго» Мухумаева ранее арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении почти трех миллиардов рублей в рамках организованной преступной группировки, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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