Число арестованных по делу главы «Дагэнерго» выросло до восьми

В Дагестане арестовали восьмого фигуранта дела директора «Дагэнерго». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
«Помимо директора филиала ПАО „Россети Северный Кавказ“ — „Дагэнерго“ Магомедхабиба Мухумаева, мера пресечения заключения под стражу принята в отношении еще семи человек. Решение принял Советский райсуд Махачкалы», — приводит РИА Новости заявление Мамаевой.
Директора филиала «Дагэнерго» Мухумаева ранее арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении почти трех миллиардов рублей в рамках организованной преступной группировки, пишет телеканал 360.
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