Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметили готовность сторон к диалогу по Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров.
«Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на „Стамбульской мирной инициативе“. Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно», — говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров Шойгу и Лекорню.
Разговор Шойгу и Лекорню состоялся по просьбе французской стороны. В ходе переговоров также были осуждены причины теракта в подмосковном «Крокусе».
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