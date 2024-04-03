03 апреля 2024

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей, топ
Шойгу провел телефонный разговор с Лекорню Фото:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметили готовность сторон к диалогу по Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров.

«Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на „Стамбульской мирной инициативе“. Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно», — говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров Шойгу и Лекорню.

Разговор Шойгу и Лекорню состоялся по просьбе французской стороны. В ходе переговоров также были осуждены причины теракта в подмосковном «Крокусе».

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметили готовность сторон к диалогу по Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров. «Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на „Стамбульской мирной инициативе“. Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно», — говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров Шойгу и Лекорню. Разговор Шойгу и Лекорню состоялся по просьбе французской стороны. В ходе переговоров также были осуждены причины теракта в подмосковном «Крокусе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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