Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

04 апреля 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Шойгу провел телефонный разговор с Лекорню Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметили готовность сторон к диалогу по Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров. «Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на „Стамбульской мирной инициативе“. Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно», — говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров Шойгу и Лекорню. Разговор Шойгу и Лекорню состоялся по просьбе французской стороны. В ходе переговоров также были осуждены причины теракта в подмосковном «Крокусе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметили готовность сторон к диалогу по Украине. Об этом заявили в Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров. «Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на „Стамбульской мирной инициативе“. Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно», — говорится в сообщении ведомства по итогам переговоров Шойгу и Лекорню. Разговор Шойгу и Лекорню состоялся по просьбе французской стороны. В ходе переговоров также были осуждены причины теракта в подмосковном «Крокусе».