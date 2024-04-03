В Челябинске стали просушивать затопленный фекалиями жилой дом

04 апреля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

В мэрии заявили, что авария устранена Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Челябинске стали просушивать затопленный фекалиями подвал жилого дома N14 по улице Горького, где произошла коммунальная авария. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «По информации ООО „ЖЭУ-11“ подвальное помещение указанного дома находится на просушке. После просыхания подвального помещения будет выполнена санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств», — заявили URA.RU в пресс-службе города. В администрации отметили, что силами МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» засор на наружных сетях водоотведения в районе жилого дома устранен. В настоящее время наружные сети водоотведения по указанному адресу Горького,14 находятся в технически исправном состоянии. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска поставила вопрос на контроль. Ранее жители дома пожаловались URA.RU, что подвал четырехэтажного дома топит сточными и фекальными водами с прошлого лета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске стали просушивать затопленный фекалиями подвал жилого дома N14 по улице Горького, где произошла коммунальная авария. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «По информации ООО „ЖЭУ-11“ подвальное помещение указанного дома находится на просушке. После просыхания подвального помещения будет выполнена санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств», — заявили URA.RU в пресс-службе города. В администрации отметили, что силами МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» засор на наружных сетях водоотведения в районе жилого дома устранен. В настоящее время наружные сети водоотведения по указанному адресу Горького,14 находятся в технически исправном состоянии. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска поставила вопрос на контроль. Ранее жители дома пожаловались URA.RU, что подвал четырехэтажного дома топит сточными и фекальными водами с прошлого лета.