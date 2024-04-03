03 апреля 2024

В Челябинске стали просушивать затопленный фекалиями жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка технического состояния дома №38 на улице Технической. Екатеринбург, трубы, подвал, коммуникации, коммуналка, жкх
В мэрии заявили, что авария устранена Фото:

В Челябинске стали просушивать затопленный фекалиями подвал жилого дома N14 по улице Горького, где произошла коммунальная авария. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«По информации ООО „ЖЭУ-11“ подвальное помещение указанного дома находится на просушке. После просыхания подвального помещения будет выполнена санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств», — заявили URA.RU в пресс-службе города.

В администрации отметили, что силами МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» засор на наружных сетях водоотведения в районе жилого дома устранен. В настоящее время наружные сети водоотведения по указанному адресу Горького,14 находятся в технически исправном состоянии.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска поставила вопрос на контроль. Ранее жители дома пожаловались URA.RU, что подвал четырехэтажного дома топит сточными и фекальными водами с прошлого лета.

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В Челябинске стали просушивать затопленный фекалиями подвал жилого дома N14 по улице Горького, где произошла коммунальная авария. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «По информации ООО „ЖЭУ-11“ подвальное помещение указанного дома находится на просушке. После просыхания подвального помещения будет выполнена санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств», — заявили URA.RU в пресс-службе города. В администрации отметили, что силами МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» засор на наружных сетях водоотведения в районе жилого дома устранен. В настоящее время наружные сети водоотведения по указанному адресу Горького,14 находятся в технически исправном состоянии. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска поставила вопрос на контроль. Ранее жители дома пожаловались URA.RU, что подвал четырехэтажного дома топит сточными и фекальными водами с прошлого лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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