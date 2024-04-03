Депутат сообщил о еще одном доме в Кургане в изношенном состоянии

04 апреля 2024 в 08:39 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Иван Камшилов заявил, что дом по проспекту Конституции, 48 в Кургане в изношенном состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат курганской городской думы Иван Камшилов рассказал про еще один дом в Кургане, который находится в изношенном состоянии. С его слов, два года в доме по пр. Конституции 48 не принимались меры по обеспечению улучшения состояния подвалов и стен. Также он предоставил в распоряжение редакции акт от административно-технической инспекции, из которого следует что подвал дома находился в недопустимом состоянии. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «По проспекту Конституции, 48 два года не идет процесс, я просил провести обследование — они все-таки прислали акт. Местами тоже состояние недопустимое, маячки не работают, фундамент подвала в изношенном состоянии, все в похожем виде, как в доме откуда эвакуировали людей. Никому дела нет», — заявил Камшилов. Он также отметил, что дом находится в состоянии, примерно, как и дом по улице Красномаячная, 62а, откуда эвакуировали людей. Из документа, представленного Камшиловым редакции URA.RU следует, что обращения по поводу проверки состояния дома отправлялись еще в 2022 году. Тогда жители опасались, что весной во время таяния снега возможно ухудшение ситуации. Также в акте от АТИ Кургана указано, что в случае, если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей. «Техническое состояние наружных стены многоквартирного дома по проспекту Конституции, 48 — ограничено работоспособное, а строительных конструкций в пределах подвала — недопустимое», — следует из него. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме пресс-службу мэрии Кургана. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что из дома на ул. Красномаячная, 62а объявили эвакуацию жильцов. Причина была в том, что проживание в изношенном доме стало опасно. При этом дом на сегодня не признан аварийным, а еще в 2022 году его должны были капитально отремонтировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат курганской городской думы Иван Камшилов рассказал про еще один дом в Кургане, который находится в изношенном состоянии. С его слов, два года в доме по пр. Конституции 48 не принимались меры по обеспечению улучшения состояния подвалов и стен. Также он предоставил в распоряжение редакции акт от административно-технической инспекции, из которого следует что подвал дома находился в недопустимом состоянии. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «По проспекту Конституции, 48 два года не идет процесс, я просил провести обследование — они все-таки прислали акт. Местами тоже состояние недопустимое, маячки не работают, фундамент подвала в изношенном состоянии, все в похожем виде, как в доме откуда эвакуировали людей. Никому дела нет», — заявил Камшилов. Он также отметил, что дом находится в состоянии, примерно, как и дом по улице Красномаячная, 62а, откуда эвакуировали людей. Из документа, представленного Камшиловым редакции URA.RU следует, что обращения по поводу проверки состояния дома отправлялись еще в 2022 году. Тогда жители опасались, что весной во время таяния снега возможно ухудшение ситуации. Также в акте от АТИ Кургана указано, что в случае, если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей. «Техническое состояние наружных стены многоквартирного дома по проспекту Конституции, 48 — ограничено работоспособное, а строительных конструкций в пределах подвала — недопустимое», — следует из него. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме пресс-службу мэрии Кургана. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что из дома на ул. Красномаячная, 62а объявили эвакуацию жильцов. Причина была в том, что проживание в изношенном доме стало опасно. При этом дом на сегодня не признан аварийным, а еще в 2022 году его должны были капитально отремонтировать.